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Новости
Украина
3 сентября 20, 14:31
Стрельба под Киевом: полиция заявила о 22 участниках
стрельба
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К совершению хулиганских действий причастны 15 жителей города Украинка и семь приезжих из Киева, в томе числе – и граждане России.

Правоохранители установила 22 участника конфликта со стрельбой в городе Украинка. Об этом сообщает управление Нацполиции в Киевской области в четверг, 3 сентября.

Указано, что при проведении оперативно-розыскных мероприятий, анализа видеозаписей и свидетельских полицейские установили, что к совершению хулиганских действий в одном из кафе причастны 15 местных жителей и семь приезжих из Киева, в томе числе – и граждане России.

"Сейчас уже проведено 10 обысков по установленным адресам участников инцидента. Пострадавшие, обратившиеся в больницу с ранениями, отказались от объяснений и сотрудничества со следствием. Их жизни ничего не угрожает", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что на месте конфликта прозвучало до 10 выстрелов. Полицейские были на месте происшествия уже через 20 минут. Но участники разборок и персонал кафе сделали все возможное, чтобы скрыть это преступление

"Они изменили обстановку, собрали гильзы и уничтожили следы. Для получения видео с камер наблюдения полицейские провели неотложный обыск и изъяли сервер", – рассказали в полиции.

По данному факту возбуждены уголовные производства по фактам совершения хулиганства с применением оружия и сокрытия преступления (ч.4 ст.296, ст.396 УК Украины). Решается вопрос об объявлении подозрения организаторам и участникам конфликта.

Напомним, вечером 2 сентября в городе Украинка две криминальные группировки выясняли отношения. Конфликт перерос в стрельбу, пострадали три человека.
Korrespondent
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