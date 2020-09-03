Стрельба под Киевом: полиция заявила о 22 участниках

Правоохранители установила 22 участника конфликта со стрельбой в городе Украинка. Об этом сообщает управление Нацполиции в Киевской области в четверг, 3 сентября.

Указано, что при проведении оперативно-розыскных мероприятий, анализа видеозаписей и свидетельских полицейские установили, что к совершению хулиганских действий в одном из кафе причастны 15 местных жителей и семь приезжих из Киева, в томе числе – и граждане России.

"Сейчас уже проведено 10 обысков по установленным адресам участников инцидента. Пострадавшие, обратившиеся в больницу с ранениями, отказались от объяснений и сотрудничества со следствием. Их жизни ничего не угрожает", – говорится в сообщении.





Также сообщается, что на месте конфликта прозвучало до 10 выстрелов. Полицейские были на месте происшествия уже через 20 минут. Но участники разборок и персонал кафе сделали все возможное, чтобы скрыть это преступление





"Они изменили обстановку, собрали гильзы и уничтожили следы. Для получения видео с камер наблюдения полицейские провели неотложный обыск и изъяли сервер", – рассказали в полиции.





По данному факту возбуждены уголовные производства по фактам совершения хулиганства с применением оружия и сокрытия преступления (ч.4 ст.296, ст.396 УК Украины). Решается вопрос об объявлении подозрения организаторам и участникам конфликта.



