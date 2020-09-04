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Новости
Украина
4 сентября 20, 16:50
В Умани насчитали уже шесть хасидов, заразившихся COVID-19
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У шестерых хасидских паломников в Умани обнаружено заражение коронавирусом.При этом, по словам мэра Александра Цебрия, местная инфекционная больница уже переполнена больными

За прошедшие сутки, 3 сентября, в Умани у шестерых паломников-хасидов обнаружили симптомы коронавирусной болезни COVID-19. Как сообщает «Фраза» со ссылкой на городского голову Умани Александра Цебрия, у зараженных зафиксирован широкий круг контактных лиц. Он добавил, что все хасиды, прибывшие в город, должны пройти тестирование на коронавирус и пока с выполнением этого требования проблем нет.

«Будет проведено полностью ПЦР-тестирование. При наличии этих справок люди смогут свободно находиться на территории города», — рассказал мэр.

Он также сообщил, что на данный момент инфекционное отделение переполнено больными. «На 14 коек у нас на сегодня 18 больных. Наше инфекционное отделение переполнено. Поэтому ситуацию, когда будет вероятная вспышка коронавируса, я боюсь представить», — заключил Цебрий.

Ранее правительство поддержало решение, инициированное Министерством внутренних дел, об ограничении на посещение иностранцами Умани во время нынешнего празднования Рош ха-Шана. Городской голова Умани Александр Цебрий прибыл под Офис президента и собрался там жить, лишь бы не допустить в город массового приезда хасидов.

26 августа президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями иудейских религиозных организаций Украины с призывом избегать массового скопления людей на Рош ха-Шана в этом году, напомнив, что существенные ограничения на массовые собрания были введены для украинцев в​​том числе и в апреле, когда христиане отмечали Пасху.

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27 августа руководитель Объединенной еврейской общины Украины Михаэль Ткач заявил, что более сотни хасидов, приехавших на празднование Рош ха-Шана задержали в украинских аэропортах из-за отсутствия теста на коронавирус.
Fraza.ua
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