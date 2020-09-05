В Украине второй подряд антирекорд по COVID-19

В Украине за минувшие сутки выявиди 2 836 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это новый антирекорд – второй подряд и уже третий на этой неделе, сообщает Министерство здравоохранения в субботу, 5 сентября.
Предыдущий рекорд был установлен накануне в пятницу, когда сообщалось о 2 723 больных. Общее количество инфицированных с начала пандемии достигло 133 787.
Также за сутки скончались 50 человек. В целом число жертв коронавируса достигло 2 811.
За последние 24 часа больше всего больных обнаружили в Харьковской области (380), Киеве (315), Тернопольской области (226) и Одесской области (222).
При этом за сутки выздоровели 1 036 человек. За все время количество пациентов, которые выздоровели, достигло 61 649. Сейчас коронавирусом болеют 69 327 украинцев. За последние сутки их количество выросло на 1 750.
Количество выявленных случаев COVID-19 в регионах Украины:
- Винницкая обл - 4324 (+55)
- Волынская обл - 5791 (+68)
- Днепропетровская обл - 2625 (+55)
- Донецкая обл - 1591 (15)
- Житомирская обл - 3622 (+72)
- Закарпатская обл - 7988 (100)
- Запорожская обл - 1848 (+80)
- Ивано-Франковская обл - 10011 (+166)
- Кировоградская обл - 846 (+5)
- Киев - 14792 (+315)
- Киевская обл - 6105 (+88)
- Львовская обл - 15507 (+195)
- Луганская обл - 415 (22)
- Николаевская обл - 1504 (+58)
- Одесская обл - 8260 (+222)
- Полтавская обл - 916 (+30)
- Ровенская обл - 9634 (+99)
- Сумская обл - 1769 (+89)
- Тернопольская обл - 7067 (+226)
- Харьковская обл - 10692 (+380)
- Херсонская обл - 464 (+20)
- Хмельницкая обл - 2979 (+131)
- Черновицкая обл - 10958 (+172)
- Черкасская обл - 1849 (+93)
- Черниговская обл - 2230 (+80)
Накануне эксперт назвал реальное число украинцев, заболевших COVID-19. Оно оказалось намного выше официальной статистики.
Ранее в Украине расширили красную зону карантина. Новые зоны карантина начнут действовать с 7 сентября и в течение следующих двух недель.