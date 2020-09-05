В Украине второй подряд антирекорд по COVID-19

В Украине за минувшие сутки выявиди 2 836 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это новый антирекорд – второй подряд и уже третий на этой неделе, сообщает Министерство здравоохранения в субботу, 5 сентября.

Предыдущий рекорд был установлен накануне в пятницу, когда сообщалось о 2 723 больных. Общее количество инфицированных с начала пандемии достигло 133 787.

Также за сутки скончались 50 человек. В целом число жертв коронавируса достигло 2 811.

За последние 24 часа больше всего больных обнаружили в Харьковской области (380), Киеве (315), Тернопольской области (226) и Одесской области (222).

При этом за сутки выздоровели 1 036 человек. За все время количество пациентов, которые выздоровели, достигло 61 649. Сейчас коронавирусом болеют 69 327 украинцев. За последние сутки их количество выросло на 1 750.

Количество выявленных случаев COVID-19 в регионах Украины:

Винницкая обл - 4324 (+55)

Волынская обл - 5791 (+68)

Днепропетровская обл - 2625 (+55)

Донецкая обл - 1591 (15)

Житомирская обл - 3622 (+72)

Закарпатская обл - 7988 (100)

Запорожская обл - 1848 (+80)

Ивано-Франковская обл - 10011 (+166)

Кировоградская обл - 846 (+5)

Киев - 14792 (+315)

Киевская обл - 6105 (+88)

Львовская обл - 15507 (+195)

Луганская обл - 415 (22)

Николаевская обл - 1504 (+58)

Одесская обл - 8260 (+222)

Полтавская обл - 916 (+30)

Ровенская обл - 9634 (+99)

Сумская обл - 1769 (+89)

Тернопольская обл - 7067 (+226)

Харьковская обл - 10692 (+380)

Херсонская обл - 464 (+20)

Хмельницкая обл - 2979 (+131)

Черновицкая обл - 10958 (+172)

Черкасская обл - 1849 (+93)

Черниговская обл - 2230 (+80)

Накануне эксперт назвал реальное число украинцев, заболевших COVID-19. Оно оказалось намного выше официальной статистики.

Ранее в Украине расширили красную зону карантина. Новые зоны карантина начнут действовать с 7 сентября и в течение следующих двух недель.