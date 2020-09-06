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Украина
5 сентября 20, 23:17
Штаб ООС ответил на претензии сепаратистов
Владимир Кравченко
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В случае возобновления обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований командование ООС оставляет за собой право на соответствующие ответные действия.
В случае возобновления обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований командование ООС оставляет за собой право на соответствующие ответные действия.

Утверждения так называемого "главы ДНР" Дениса Пушилина об обустройстве украинской стороной инженерных сооружений в районе поселка Шумы в Донецкой области не соответствует действительности. Об этом в субботу, 5 сентября, заявил командующий Операцией объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко в соцсети.
 
 
По словам Кравченко, он вместе с руководителем украинской стороны в СЦКК проверил утверждения Пушилина. 
 
"По результатам проверки установлено, что это обвинение не соответствует действительности, является провокационным и влечет за собой политическую составляющую, которая имеет целью срыв договоренностей о прекращении огня", - подчеркнул командующий ООС.
 
По его словам, в случае возобновления обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований командование ООС оставляет за собой право на соответствующие ответные действия.
 
Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что официальный Киев собирает экстренное заседание Трехсторонней контактной группы из-за заявлений Пушилина.
Korrespondent
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