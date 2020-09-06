Штаб ООС ответил на претензии сепаратистов

Утверждения так называемого "главы ДНР" Дениса Пушилина об обустройстве украинской стороной инженерных сооружений в районе поселка Шумы в Донецкой области не соответствует действительности. Об этом в субботу, 5 сентября, заявил командующий Операцией объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко в соцсети.

По словам Кравченко, он вместе с руководителем украинской стороны в СЦКК проверил утверждения Пушилина.

"По результатам проверки установлено, что это обвинение не соответствует действительности, является провокационным и влечет за собой политическую составляющую, которая имеет целью срыв договоренностей о прекращении огня", - подчеркнул командующий ООС.

По его словам, в случае возобновления обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований командование ООС оставляет за собой право на соответствующие ответные действия.