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Новости
Украина
5 сентября 20, 23:09
Созывается заседание ТКГ в связи с заявлениями Пушилина
ТКГ
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Украинская сторона инициирует экстренное заседание Трехсторонней контактной группы из-за заявления главаря "ДНР" Дениса Пушилина, который приказал открыть огонь по позициям Вооруженных сил Украины.

Украинская сторона инициирует экстренное заседание Трехсторонней контактной группы из-за заявления главаря "ДНР" Дениса Пушилина, который приказал открыть огонь по позициям Вооруженных сил Украины.

Об этом в эфире "Прямого" заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Наш президент был проинформирован об этом, он очень обеспокоен этим. Мы сразу сделали шаг: мы, Украина, созывает внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы буквально на завтра", - отметил он.

Напомним, самопровозглашенная "Донецкая народная республика" пригрозила уничтожить позиции украинской армии, если Киев до 3 сентября не предоставит акт об устранении якобы возведенных сооружений на линии соприкосновения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уже есть дата встречи советников "нормандской четверки", - Кулеба

5 сентября главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин отдал приказ открыть огонь по украинским позициям. В частности, он обещает, что артиллерийский удар будет нанесен утром в понедельник, 7 сентября. Пушилин призвал украинскую сторону вывести личный состав с места, по которому будет нанесен удар.

Командующий Объединенных сил Владимир Кравченко заявил, что в случае обстрелов ОС ответят всеми имеющимися силами и средствами.
censor.net.ua
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