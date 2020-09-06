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Новости
Украина
6 сентября 20, 08:51
Заявление Пушилина - желание обострить ситуацию на Донбассе
Леонид Кравчук
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Экстренное заседание политической подгруппы Трехсторонней контактной группы, которое состоится в ближайшие часы, должно еще раз зафиксировать, что прекращение огня на Донбассе является и должно быть самым важным для всех сторон, отмечает глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук.

Экстренное заседание политической подгруппы Трехсторонней контактной группы, которое состоится в ближайшие часы, должно еще раз зафиксировать, что прекращение огня на Донбассе является и должно быть самым важным для всех сторон, отмечает глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук.

"В этом году наконец удалось с 27 июля остановить боевые действия в Донбассе. Это безусловно важное достижением для всех в Украине - как на свободной территории, так и на оккупированной", - сказал он в комментарии "Интерфакс-Украина". передает Цензор.НЕТ.

Кравчук указал, что заявления главаря так называемой "ДНР" Дениса Пушилина являются ничем иным, как желанием обострить ситуацию на Донбассе.

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"И это понятно для каждого - в том числе для миллионов украинцев, которые остаются в оккупации. Они видят, кто снова хочет разжечь боевые действия", - подчеркнул он.
censor.net.ua
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