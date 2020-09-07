Проект "Без цензуры": Почему России нужна война с Украиной

Главарь боевиков ОРДО Денис Пушилин официально объявил о том, что в понедельник, 7 сентября вооруженные формирования так называемой "милиции" откроют огонь по украинским позициям вблизи Горловки.

В воскресенье штаб ООС сообщил, что российские террористы дважды нарушили перемирие, и заверил - ВСУ дали достойный отпор. Вот только по информации главного редактора Цензор.НЕТ, огонь по врагу не открывали. Потому что такой приказ.

Что происходит на Донбассе? Почему смерти украинских военных были лишь вопросом времени и зачем Россия решила сорвать перемирие именно сейчас? И когда на самом деле могут прекратить стрелять россияне? Спойлер - точно не для того, чтобы действительно наступил мир. Вот только Владимир Зеленский, судя по всему, до сих пор этого не понял.

Напомним, вчера в сводке Объединенных сил по состоянию говорилось, что вблизи населенного пункта Красногоровка враг открыл огонь из автоматического станкового гранатомета, выпустив при этом три очереди ВОГ-17. В результате обстрела получил ранение военнослужащий Вооруженных сил Украины, который устранял последствия пожара.

Кроме того, двое украинских защитников, обходя очаг огня в "серой зоне", подорвались на неизвестном взрывном устройстве на минном поле противника.

Также 6 сентября на неизвестном взрывном устройстве подорвалась автомобильная разливочная станция АРС-14, которая следовала к месту тушения районе населенного пункта Новгородское. В результате подрыва двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения различной степени тяжести.

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Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил со ссылкой на собственные источники, что от выстрела снайпера наемников РФ под Крымским в Новоайдарском районе погиб военнослужащий ВСУ.

Позже штаб ОС поинформировал, что противник открыл огонь из стрелкового оружия по позициям подразделений ОС недалеко от Причепиловки на Луганщине. Один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранения, несовместимые с жизнью.