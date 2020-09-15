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Новости
Украина
15 сентября 20, 09:29
Инспекция боевиков на позициях ВСУ – это миф, - Резников
Резников
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По словам вице-премьера, траншея, из-за которой Россия обвинила Украину в нарушении перемирия, находится в "серой зоне"

Договоренность о проведении инспекции на украинских позициях – это миф, заявил в эфире программы Свобода слова на ICTV вице-премьер-министр Алексей Резников.

"Об этом даже не было речи", – подчеркнул вице-премьер. По его словам, траншея, которая вызвала обвинения в нарушении перемирия в адрес Украины со стороны России, находится в "серой зоне" и не относится к позициям украинских войск.

Работы в траншее велись до 5 июля, с тех пор ОБСЕ не фиксировало с беспилотников никакой активности в этом месте, рассказал Резников, отметив, что перемирие начало действовать только с 27 июля. Тем не менее, Россия не поверила информации ОБСЕ.

В качестве исключения и в качестве доказательства, что доверять данным ОБСЕ нужно, было решено провести расследование в "серой зоне" и установить, велись ли недавно работы в траншее. Спецпредставительница главы ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Хайди Грау подчеркнула, что речь идет об исключении, рассказал Резников.

"Ни о какой инспекции боевиками украинских боевых позиций речь не шла, и прошу этот миф не распространять", – заявил вице-премьер.

5 сентября боевики гибридной армии РФ потребовали, чтобы ВСУ перестали "рыть траншеи" и покинули позиции под поселком Шумы Донецкой области. В противном случае оккупанты грозили открыть огонь 7 сентября. 

6 сентября боевики нарушили "тишину": один украинский военный убит во время обстрела у Причепиловки, еще один – ранен во время обстрела у Красногоровки.

9 сентября на внеочередном заседании ТКГ договорились о совместном инспектировании позиций у поселка Шумы при участии координатора от ОБСЕ. В Офисе президента заявили, что инспектирование будут проводить не стороны военного конфликта, а посредник – ОБСЕ в сопровождении представителей сторон. 

10 сентября инспекцию отменили, поскольку боевики выдвинули новые требования, не предусмотренные договоренностями. 
liga.net
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