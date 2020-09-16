Оккупанты дважды нарушали "тишину", один военный погиб

"С начала текущих суток, 16 сентября, в районах ответственности наших бригад зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня", - сообщили в пресс-центре.

Так, вблизи населенного пункта Екатериновка вооруженные формирования Российской Федерации открыли огонь, осуществив неприцельный выстрел из подствольного гранатомета.

А неподалеку Водяного противник выпустил пять провокационных очередей из стрелкового оружия.

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников вследствие выстрелов нет.

"К сожалению, в районе населенного пункта Новотошковское вследствие неосторожного обращения с гранатой погиб один украинский воин. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования семье погибшего. Объединенные силы продолжают стойко выполнять боевые задачи по защите украинского народа и полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции", - отметили в штабе ООС.