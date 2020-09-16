Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.31
USD
28.07
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
16 сентября 20, 19:01
Оккупанты дважды нарушали "тишину", один военный погиб
оос
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
За прошедшие 18 часов в районе проведения операции ООС на Донбассе боевики два раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в штабе ООС.

"С начала текущих суток, 16 сентября, в районах ответственности наших бригад зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня", - сообщили в пресс-центре.

Так, вблизи населенного пункта Екатериновка вооруженные формирования Российской Федерации открыли огонь, осуществив неприцельный выстрел из подствольного гранатомета. 

А неподалеку Водяного противник выпустил пять провокационных очередей из стрелкового оружия. 

ГБР обвинило Януковича в потери Крыма и части Донбасса 

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников вследствие выстрелов нет.

"К сожалению, в районе населенного пункта Новотошковское вследствие неосторожного обращения с гранатой погиб один украинский воин. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования семье погибшего. Объединенные силы продолжают стойко выполнять боевые задачи по защите украинского народа и полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции", - отметили в штабе ООС.
telegraf.com.ua
Ещё по теме:
Обострение на Донбассе: 21 обстрел, шесть раненых
Оккупанты выпустили противотанковую ракету по жилым домам
В Донбассе трижды стреляли из гранатометов
За белорусской революцией стоит Telegram
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Антоненко подал исковое заявление в ЕСПЧ против Украины
noimageКравчук потребовал от Грызлова извинений за слова об ОРДЛО
noimageСимферопольское водохранилище полностью высохло. ФОТО
noimageГБР назвало причины оккупации Россией Крыма и части Донбасса
noimage16 сентября - праздник, что категорически запрещено делать
Лента новостей