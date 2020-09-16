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Новости
Украина
16 сентября 20, 19:05
Кравчук потребовал от Грызлова извинений за слова об ОРДЛО
Кравчук
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Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук обратился к уполномоченному специальному представителю РФ в ТКГ Борису Грызлову с жестким требованием извиниться за слова об ОРДЛО как "их отдельной территории".

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник, близкий к переговорам, такое высказывание во время заседания рабочей группы ТКГ по вопросам безопасности вызвало жесткую реакцию со стороны первого президента Украины.

Кравчук подчеркнул, что такие заявления противоречат нормам международного права, международным договорам Украины, Конституции Украины, нормам ООН и ОБСЕ, позиции стран "Нормандского формата", в том числе РФ, а "ОРДЛО - это территория Украины и такой всегда останется".

По словам собеседника агентства, Грызлов в свою очередь признал, что "ОРДЛО – это украинская территория и Минские договоренности призваны восстановить территориальную целостность Украины".

Кравчук указал, что Украина стремится к восстановлению своей территориальной целостности и суверенитета, всегда выполняла, и будет выполнять все решения и договоренности о прекращении огня, никогда не ставила под сомнение мандат ОБСЕ и против передачи его кому-либо.
censor.net.ua
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