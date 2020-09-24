Жена заммэра Ирпеня умерла от коронавируса, родив ребенка

Жена первого заместителя мэра Ирпеня Александра Маркушина умерла после долгой борьбы с коронавирусом. О смерти Натальи Маркушиной (Бадрудиновой) сообщил в Facebook глава партии "Нові обличчя" Владимир Карпюк.

- Мне никогда не было так больно писать... Сегодня отошел в Вечность прекрасный человек - Наталья Маркушина (Бадрудинова) - жена моего Друга, первого заместителя Ирпенского городского головы Александра Маркушина, - написал Карпюк.

Маркушина заболела COVID-19 на последнем месяце беременности. 27 августа родила сына Марко, но болезнь победить не смогла. С мальчиком все в порядке.

- Наталья Александровна ценой своей жизни подарила жизнь своему сыну. Ее знали в Ирпене как профессионального нотариуса и настоящего профессионала, которая всегда помогала тысячам простых людей в решении их проблем, - отметил Карпюк.

Политик выразил соболезнования.

- От себя лично, от имени Ирпенского общества и нашей команды выражаю искренние соболезнования Александру Григорьевичу, родным и близким Натальи Александровны. Мы разделяем горе с Александром Маркушиным и его семьей и скорбим вместе с ними, - добавил Карпюк.

О болезни члена семьи Маркушин сообщил подписчикам утром 26 августа, но не уточнял, что это жена.

- Понимаю всю ответственность, поэтому действую в соответствии с предоставленными алгоритмами Минздрава и наших врачей: вместе с членами моей команды сдал тест на COVID и иду на самоизоляцию до результатов теста. Работать продолжу дистанционно. В это время пройду все необходимые дополнительные плановые тестирования на COVID согласно рекомендациям врачей. Сейчас чувствую себя хорошо, никаких симптомов болезни я, другие члены моей семьи и моей команды не имеем. Обязательно оповещу ирпенское общество о результатах тестов и своем состоянии. Берегите себя и будьте здоровы! – написал Маркушин.

Тест Маркушина оказался негативным. Чувствовал он себя прекрасно, но на всякий случай самоизолировался. 27 августа он сообщил, что будет работать удаленно, а на следующий день показал первое фото малыша.

- Друзья, со вчерашнего дня не перестают поступать поздравления с рождением моего младшего сына. И это очень приятно. Искренне вам всем спасибо! Вам тоже только всего наилучшего! – написал Маркушин 28 августа.









Маркушин и Бадрудинова официально поженились 15 сентября 2019 года. Маркушину 40 лет. Сколько лет было Наталье, неизвестно. В Facebook она указала, что в 2003 году начала учиться в Киевском Национальном университете имени Тараса Шевченко.









Маркушин и Бадрудинова сыграли свадьбу 15 сентября 2019 года. Фото: соцсети.

Тем временем в Украине умер от коронавируса второй ребенок за весь период пандемии.