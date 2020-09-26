Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
32.92
USD
28.27
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
25 сентября 20, 22:11
Под Харьковом разбился военный самолет Ан-26. Есть погибшие
военный самолет Ан-26
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В Харьковской области упал самолет Воздушных Сил ВСУ

В Чугуеве Харьковской области упал самолет. Об этом 5 каналу сообщили в ГСЧС Харьковской области.

"На место выехали два подразделения. Дополнительной информации пока нет. Полиция выясняет обстоятельства", - сообщили в ГСЧС.

В МВД сообщили, что на борту самолета находились 23 человека (пять членов экипажа и 18 курсантов) 


Самолет пока тушат, точной инфорации о количестве жертв нет, заявил замглавы МВД Антон Геращенко. Поступает информация о спасенных, но у них сильные ожоги. После падения самолет сразу загорелся.



По информации источника агентства "Интерфакс-Украина", на борту могло быть до 30 человек. В основном это были курсанты Харьковского университета Воздушных сил Украины.

Глава Харьковской ОГА Алексей Кучер на своей страничке в Facebook написал, что есть как погибшие, так и выжившие.

Как рассказывают очевидцы происходящего, самолет упал на въезде в город, рядом с местным рестораном "Дом".

Читайте также: В АВИАКАТАСТРОФЕ ПОД ЧУГУЕВОМ ПОГИБЛО 18 ЧЕЛОВЕК, - МВД


liga.net
Ещё по теме:
Иранские власти назвали виновного в трагедии самолета МАУ
Иран пришлет самописцы сбитого Boeing во Францию - Трюдо
Подписан меморандум по компенсациям за самолет МАУ
Новая причина крушения самолета МАУ под Тегераном
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Двум курсантам чудом удалось спастись при крушении самолета
noimageГСЧС уточнила число погибших при крушении Ан-26
noimageЗеленский прилетит на место крушение самолета Ан-26
noimage10 важных и неочевидных вопросов о тесте на коронавирус
noimageВ авиакатастрофе под Чугуевом погибло 18 человек, - МВД
Лента новостей