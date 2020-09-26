Под Харьковом разбился военный самолет Ан-26. Есть погибшие

В Чугуеве Харьковской области упал самолет. Об этом 5 каналу сообщили в ГСЧС Харьковской области.

"На место выехали два подразделения. Дополнительной информации пока нет. Полиция выясняет обстоятельства", - сообщили в ГСЧС.

В МВД сообщили, что на борту самолета находились 23 человека (пять членов экипажа и 18 курсантов)





Самолет пока тушат, точной инфорации о количестве жертв нет, заявил замглавы МВД Антон Геращенко. Поступает информация о спасенных, но у них сильные ожоги. После падения самолет сразу загорелся.















По информации источника агентства "Интерфакс-Украина", на борту могло быть до 30 человек. В основном это были курсанты Харьковского университета Воздушных сил Украины.