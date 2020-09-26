Под Харьковом разбился военный самолет Ан-26. Есть погибшие

В Чугуеве Харьковской области упал самолет. Об этом 5 каналу сообщили в ГСЧС Харьковской области.
"На место выехали два подразделения. Дополнительной информации пока нет. Полиция выясняет обстоятельства", - сообщили в ГСЧС.
В МВД сообщили, что на борту самолета находились 23 человека (пять членов экипажа и 18 курсантов)
Глава Харьковской ОГА Алексей Кучер на своей страничке в Facebook написал, что есть как погибшие, так и выжившие.
Как рассказывают очевидцы происходящего, самолет упал на въезде в город, рядом с местным рестораном "Дом".
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