ГСЧС уточнила число погибших при крушении Ан-26

В самолете, разбившемся под Чугуевом в Харьковской области, было 28 человек. Об этом сообщает ГСЧС в пятницу, 25 сентября.

"По информации диспетчера аэродрома на борту находилось 28 человек. Найдены тела 22 погибших, 2 человека пострадали и поиски четырех человек продолжаются", - сказано в сообщении.

При этом пожар удалось ликвидировать в 21:55, добавили спасатели. От ГСЧС было привлечено 15 человек личного состава и четыре единицы техники.

"Выражаем соболезнования родным и близким погибших. Желаем скорейшего выздоровления раненым. Создается государственная комиссия для выяснения всех обстоятельств и причин этой катастрофы. На месте продолжаются поисково-спасательные работы", - заявили в офисе президента.

Зеленский также добавил, что завтра будет на Харьковщине.

Напомним, что на Харьковщине упал самолет. На видео инцидента видна автодорога и упавший самолет в огне и дыму.

Позже стало известно, что самолет под Харьковом разбился при посадке. Из самолета никто не катапультировался.