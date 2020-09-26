Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
32.92
USD
28.27
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
25 сентября 20, 23:21
Двум курсантам чудом удалось спастись при крушении самолета
самолет
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Журналист и редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов рассказал, что двум курсантам удалось спастись при крушении самолета в Чугуеве Харьковской области.

Как сообщает на своей странице в Facebook украинский журналист, двое харьковских курсантов сумели спастись - выпрыгнули из самолета во время падения на аэродроме Чугуев . Оба пострадавших в больнице, врачи делают все необходимое, борются за их жизни.

Отмечается, что по предварительным данным источников с места трагедии, один курсант в тяжелом состоянии, второй ранен, но может говорить.

На борту был 21 курсант Воздушных сил, 7 офицеров.

На данный момент признаны погибшими 22 человека. 2 в больнице. Троих еще ищут.

При падении самолета часть людей на борту выпрыгивали на землю.

Бутусов также подчеркнул, что сегодняшняя трагедия самая страшная для всей нашей страны.


Как сообщалось ранее, в пятницу вечером, 25 сентября, в Чугуеве, что на Харьковщине упал самолет и сразу же загорелся
telegraf.com.ua
Ещё по теме:
Как Зеленский намерен выигрывать местные выборы
Отец 12-ти детей скончался от "насморка"
Неизвестные детали расстрела поисковой группы. ВИДЕО
Может ли ношение маски для защиты от Covid-19 быть опасным?
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
ГСЧС уточнила число погибших при крушении Ан-26
noimageЗеленский прилетит на место крушение самолета Ан-26
noimage10 важных и неочевидных вопросов о тесте на коронавирус
noimageВ авиакатастрофе под Чугуевом погибло 18 человек, - МВД
noimageПод Харьковом разбился военный самолет Ан-26. Есть погибшие
Лента новостей