Мама выжившего курсанта рассказала, что ей пришлось пережить

Ирина Золочевская в интервью "Фактам" рассказала, что узнала о крушении самолета Воздушных Сил ВСУ из новостей, "как и все".
"Я сразу поняла, что разбился самолет, в котором был мой сын. Мы со Славиком все время были на связи, и он звонил буквально за несколько часов до полета. Сын был в очень хорошем настроении", - рассказала женщина.
По ее словам, Вячеслав предупреждал, что учения будут проходить с 18.00 до 21.00, а когда поступила информация о падении самолета женщина растерялась и не знала, что делать.
Она также рассказала о "самых страшных минутах в ее жизни", когда после звонка в реанимацию госпиталя услышала, что туда привезли именно ее сына, хотя сотрудники не сразу смогли подтвердить информацию.
По словам Ирины Золочевской, когда она ночью приехала в больницу, ее Вячеслав находился в реанимации, впрочем ее все равно пустили к нему.
"Это был он, Славик был в сознании. Он меня увидел, мы встретились взглядами", - отметила мама курсанта, назвав произошедшее "настоящим чудом".
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