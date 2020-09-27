Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
32.92
USD
28.29
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
27 сентября 20, 09:19
На Донбассе сепаратисты трижды нарушили "тишину"
оос
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Сепаратисты проявляли огневую активность возле Новолуганского, Верхнеторецкого и Авдеевки.

За сутки 26 сентября сепаратисты на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в воскресенье, 27 сентября.

Сепаратисты со станкового автоматического гранатомета вели обстрелы недалеко от населенного пункта Новолуганское, из стрелкового оружия - около Верхнеторецкого.

При этом около Авдеевки ночью сепаратисты провоцировали украинских военных одиночными выстрелами из стрелкового оружия и подствольного гранатомета. Боевых потерь и ранений в результате выстрелов среди украинских защитников нет.

В то же время возле Орехово во время передвижения в пределах взводного опорного пункта в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве трое военных из состава Объединенных сил получили осколочные ранения различной степени тяжести. Их доставили в лечебное учреждение и оказали необходимую медицинскую помощь.

Также бойцы ВСУ и работники ГСЧС ликвидировали пожар на участке в 5 гектаров недалеко от населенного пункта Майорское.

С начала текущих суток сепаратисты нарушили режим тишины один раз. Выстрелы из станкового автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и подствольного гранатомета отмечены в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток неподалеку Опытного.

Напомним, что ранее ОБСЕ заметила сепаратистов в зонах разведения сил. На сепаратистах были повязки "СЦКК", когда их заметили на участках разведения в Станице Луганской и Золотом.

Читайте также: Зеленский на Донбассе обсудил работу ТКГ
Korrespondent
Ещё по теме:
Сутки в ООС: 15 обстрелов, один боец ВСУ ранен
Обострение на Донбассе: 21 обстрел, шесть раненых
На Донбассе ранен военный
На Донбассе 17 обстрелов, ранены три бойца ВСУ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
"Слуга народа" заявил о выходе из партии
noimageВандалы устроили погром мосту в Киеве (Фото)
noimageЛукашенко выбрал Путина: риски для нас зашкаливают, - Кулеба
noimageСостояние выжившего курсанта в авиакатастрофе улучшается
noimageВ Крыму высохло одно из красивейших озер: фото
Лента новостей