На Донбассе сепаратисты трижды нарушили "тишину"

За сутки 26 сентября сепаратисты на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в воскресенье, 27 сентября.

Сепаратисты со станкового автоматического гранатомета вели обстрелы недалеко от населенного пункта Новолуганское, из стрелкового оружия - около Верхнеторецкого.

При этом около Авдеевки ночью сепаратисты провоцировали украинских военных одиночными выстрелами из стрелкового оружия и подствольного гранатомета. Боевых потерь и ранений в результате выстрелов среди украинских защитников нет.

В то же время возле Орехово во время передвижения в пределах взводного опорного пункта в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве трое военных из состава Объединенных сил получили осколочные ранения различной степени тяжести. Их доставили в лечебное учреждение и оказали необходимую медицинскую помощь.

Также бойцы ВСУ и работники ГСЧС ликвидировали пожар на участке в 5 гектаров недалеко от населенного пункта Майорское.

С начала текущих суток сепаратисты нарушили режим тишины один раз. Выстрелы из станкового автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и подствольного гранатомета отмечены в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток неподалеку Опытного.

Напомним, что ранее ОБСЕ заметила сепаратистов в зонах разведения сил. На сепаратистах были повязки "СЦКК", когда их заметили на участках разведения в Станице Луганской и Золотом.

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