Состояние выжившего курсанта в авиакатастрофе улучшается

Состояние здоровья курсанта Вячеслава Золочевского, который выжил в катастрофе Ан-26 под Чугуевом, улучшается. Об этом сообщает ArmyInform со ссылкой на врача военно-медицинского клинического центра Северного региона Юрия Клапчука.
В больнице заявляют, что состояние курсанта сейчас оценивается как средней тяжести, с позитивной динамикой, ближе к удовлетворительному.
Золочевский чувствует себя хорошо, общается с врачами и родными, в ближайшее время его смогут посетить друзья из университета, заявил Клапчук.25 сентября в Харьковской области при заходе на посадку на военный аэродром под Чугуевом разбился самолет Ан-26 Воздушных Сил ВСУ.