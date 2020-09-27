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Новости
Украина
27 сентября 20, 14:00
Состояние выжившего курсанта в авиакатастрофе улучшается
Вячеслав Золочевский
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Состояние здоровья курсанта Вячеслава Золочевского, который выжил при крушении Ан-26, улучшается, заявляют в больнице

Состояние здоровья курсанта Вячеслава Золочевского, который выжил в катастрофе Ан-26 под Чугуевом, улучшается. Об этом сообщает ArmyInform со ссылкой на врача военно-медицинского клинического центра Северного региона Юрия Клапчука. 

В больнице заявляют, что состояние курсанта сейчас оценивается как средней тяжести, с позитивной динамикой, ближе к удовлетворительному. 

Золочевский чувствует себя хорошо, общается с врачами и родными, в ближайшее время его смогут посетить друзья из университета, заявил Клапчук.

25 сентября в Харьковской области при заходе на посадку на военный аэродром под Чугуевом разбился самолет Ан-26 Воздушных Сил ВСУ. 

26 сентября ГСЧС сообщила, что спасатели нашли тела 25 погибших, один курсант умер в больнице. 

Единственный выживший – 20-летний курсант Вячеслав Золочевский.
liga.net
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