Состояние выжившего курсанта в авиакатастрофе улучшается

Состояние здоровья курсанта Вячеслава Золочевского, который выжил в катастрофе Ан-26 под Чугуевом, улучшается. Об этом сообщает ArmyInform со ссылкой на врача военно-медицинского клинического центра Северного региона Юрия Клапчука.

В больнице заявляют, что состояние курсанта сейчас оценивается как средней тяжести, с позитивной динамикой, ближе к удовлетворительному.

Золочевский чувствует себя хорошо, общается с врачами и родными, в ближайшее время его смогут посетить друзья из университета, заявил Клапчук.





26 сентября ГСЧС сообщила, что спасатели нашли тела 25 погибших, один курсант умер в больнице.





Единственный выживший – 20-летний курсант Вячеслав Золочевский.



