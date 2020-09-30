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Новости
Украина
30 сентября 20, 08:51
ОП о заявлениях Фокина: Они неприемлемы
Владимир Зеленский
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Именно с российского вторжения началась временная оккупация Автономной Республики Крым, города Севастополя и отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Именно это государство полностью контролирует временно оккупированные территории Украины и оказывает решающее влияние на все, что там происходит.

Об этом говорится в заявлении ОП "относительно неприемлемых заявлений Витольда Фокина", передает Цензор.НЕТ.

"Неприятно поражены личными оценками и комментариями, которые дал первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин в Верховной Раде Украины на заседании Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Очевидно, что каждый, кто представляет государство, должен всегда помнить, что нельзя путать официальное с личным. Если есть расхождения в позициях, а собственное видение, каким бы оно ни было, отличается от государственного, нужно выбирать государственное до тех пор, пока представляешь государство. Не личное, а именно государственное видение.

Тем более официальная позиция Украины полностью совпадает с объективной реальностью и политической правдой. Именно с российского вторжения началась временная оккупация Автономной Республики Крым, города Севастополя и отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Именно это государство полностью контролирует временно оккупированные территории Украины и оказывает решающее влияние на все, что там происходит. Это вполне очевидные истины.

Работа украинской делегации в Трехсторонней контактной группе всегда базировалась на полном понимании национальных интересов Украины и абсолютной правды о войне и кто есть кто в этой войне. Личное мнение каждого из представителей Украины не только ни разу не мешали переговорам, но и не противоречили официальной позиции государства, нашим основополагающим императивам и тем задачам, которые Президент Владимир Зеленский поставил перед делегацией.

Безусловно, заявлениям Витольда Фокина, которые категорически расходятся с официальными позициями государства, уже предоставлена надлежащая оценка. Прежде всего - обществом, которое заплатило большую цену за свои идеалы. Этого нельзя не понимать.

Тем более, что целью деятельности государства и его представителей является достижение устойчивого мира только на украинских условиях. А именно: абсолютное и длительное прекращение огня на Донбассе, освобождение всех удерживаемых лиц, вывод всех незаконных вооруженных формирований и военной техники с территории Украины, полная деоккупация и возвращения Украине контроля над границей с Россией. Для этого и работает наша делегация в Трехсторонней контактной группе". - говорится в заявлении.

Напомним, 29 сентября в Раде Фокин заявил, что "не видит ни одного подтверждения" войны между РФ и Украиной на Донбассе. Комитет Рады принял решение инициировать обращение к президенту о недопустимости госизмены и необходимости исключения Фокина из делегации в ТКГ.

По словам Фокина, работать в ТКГ ему предложил глава ОП Ермак. При этом его внучка, певица Маша Фокина, заявила, что это она познакомила его с Ермаком.


censor.net.ua
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