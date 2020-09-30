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Украина
30 сентября 20, 11:25
День святых мучениц Веры, Надежды, Любови. Что нельзя делать
Веры, Надежды, Любови
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Православная церковь 30 сентября чтит память четырех мучениц. Это были Вера, Надежда, Любовь и их мать Софья.

Вера, Надежда, Любовь и мать их София жили во II веке в Римской империи. По преданию, София рано овдовела и, будучи глубоко верующей христианкой, воспитала дочерей в благочестии и любви к Богу.

Трагическая история матери и ее трех дочерей никого не оставила равнодушными. Римский император Адриан хотел, чтобы София и ее дети, которым на тот момент было 12, 10 и 9 лет, отреклись от Христа, стали язычниками. Когда же святые отказались исполнять волю жестокого правителя, их истязали и убили.

За христианскую веру и отказ отречься от нее девушек казнили на глазах у матери. Она похоронила дочерей и, помолившись у их могил, умерла.

Эта дата была любимым женским праздником и называлась днем Вселенских, или Всесветных, бабьих именин. В этот день прославляются материнская мудрость и женские добродетели: вера, надежда и любовь.

На Вселенские именины женщине полагалось как следует поплакать о своих родных и близких. Это считалось неким обрядовым действом, защищающим семью от возможных бед. После женщины принимались за приготовление именинных пирогов и кренделей.

Наши предки помнили о судьбе страдалиц. Женщины в этот день могли не работать, мужчины, поздравляя их с праздником, преподносили цветы и вкусности.

В селах 30 сентября собиралась молодежь. Девушки причитали о том, чтобы чувства любимых ими парней никогда не заканчивались, и верили, что это сбудется.

Дам и девочек с именами Вера, Надежда, Любовь и Софья, 30 сентября чествовали и кормили пирогами.

Что можно делать в день Вселенских бабьих именин:

В этот день нужно молиться святым великомученицам и просить их о семейном благополучии и здоровье.

Можно также снимать порчу и сглаза, а также для лечить женские болезни.

Обязательно нужно было сходить в храм и испечь пирог, который будет съеден в кругу семьи.

Что нельзя делать в день Веры, Надежды, Любови и Софьи:

В этот день женщинам запрещается тяжело работать и беспрерывно хлопотать по хозяйству.

Этот день является неблагоприятным для замужества. Венчаться и даже планировать свадьбу они тоже не советовали, считая, что тогда брак долго не продлится.

Под строгое табу 30 сентября попадают ссоры, особенно между женщинами.

В этот день не рекомендуют проводить застолья, так как у праздника был трагический повод.

Народные приметы на 30 сентября:

Пасмурное утро предвещает хорошую погоду в ближайшее время.

Теплая и ясная погода – рыбаков ожидает отменный клев.

Если журавли в этот день улетают на юг, на Покров (14.10) ударит мороз, если остались, похолодает только к концу октября.

Сухая погода весь день, значит зима будет поздняя, дождь идет – к ранней весне.

Стоит женщине хорошо поплакать 30 сентября, она избавит себя от слез на целый год.

Если в день матери Софии и ее трех дочерей прогремит гром и будет молния, то осень будет невероятно долгой и теплой, а зима наступит еще не скоро.
telegraf.com.ua
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