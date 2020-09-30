День святых мучениц Веры, Надежды, Любови. Что нельзя делать

Вера, Надежда, Любовь и мать их София жили во II веке в Римской империи. По преданию, София рано овдовела и, будучи глубоко верующей христианкой, воспитала дочерей в благочестии и любви к Богу.
Трагическая история матери и ее трех дочерей никого не оставила равнодушными. Римский император Адриан хотел, чтобы София и ее дети, которым на тот момент было 12, 10 и 9 лет, отреклись от Христа, стали язычниками. Когда же святые отказались исполнять волю жестокого правителя, их истязали и убили.
За христианскую веру и отказ отречься от нее девушек казнили на глазах у матери. Она похоронила дочерей и, помолившись у их могил, умерла.
Эта дата была любимым женским праздником и называлась днем Вселенских, или Всесветных, бабьих именин. В этот день прославляются материнская мудрость и женские добродетели: вера, надежда и любовь.
На Вселенские именины женщине полагалось как следует поплакать о своих родных и близких. Это считалось неким обрядовым действом, защищающим семью от возможных бед. После женщины принимались за приготовление именинных пирогов и кренделей.
Наши предки помнили о судьбе страдалиц. Женщины в этот день могли не работать, мужчины, поздравляя их с праздником, преподносили цветы и вкусности.
В селах 30 сентября собиралась молодежь. Девушки причитали о том, чтобы чувства любимых ими парней никогда не заканчивались, и верили, что это сбудется.
Дам и девочек с именами Вера, Надежда, Любовь и Софья, 30 сентября чествовали и кормили пирогами.
Что можно делать в день Вселенских бабьих именин:
В этот день нужно молиться святым великомученицам и просить их о семейном благополучии и здоровье.
Можно также снимать порчу и сглаза, а также для лечить женские болезни.
Обязательно нужно было сходить в храм и испечь пирог, который будет съеден в кругу семьи.
Что нельзя делать в день Веры, Надежды, Любови и Софьи:
В этот день женщинам запрещается тяжело работать и беспрерывно хлопотать по хозяйству.
Этот день является неблагоприятным для замужества. Венчаться и даже планировать свадьбу они тоже не советовали, считая, что тогда брак долго не продлится.
Под строгое табу 30 сентября попадают ссоры, особенно между женщинами.
В этот день не рекомендуют проводить застолья, так как у праздника был трагический повод.
Народные приметы на 30 сентября:
Пасмурное утро предвещает хорошую погоду в ближайшее время.
Теплая и ясная погода – рыбаков ожидает отменный клев.
Если журавли в этот день улетают на юг, на Покров (14.10) ударит мороз, если остались, похолодает только к концу октября.
Сухая погода весь день, значит зима будет поздняя, дождь идет – к ранней весне.
Стоит женщине хорошо поплакать 30 сентября, она избавит себя от слез на целый год.
Если в день матери Софии и ее трех дочерей прогремит гром и будет молния, то осень будет невероятно долгой и теплой, а зима наступит еще не скоро.