Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.23
USD
28.33
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
2 октября 20, 10:13
Расшифровка "черных ящиков" Ан-26 завершилась
авиакатастрофа
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Главный инспектор Минобороны Игорь Воронченко отметил, что пока "информация засекречена"

Расшифровка "черных ящиков" военного самолета Ан-26, который разбился неделю назад под Чугуевым, завершилась. Об этом заявил главный инспектор Минобороны Игорь Воронченко, сообщает РБК-Украина.

"Расшифровка ящиков уже завершилась, мы сейчас ведем моделирование всего полета", – сказал он, уточнив, что вся остальная информация по этому процессу пока засекречена.

По его словам, это сделано для того, чтобы "не было предвзятых действий и наговоров", поскольку "это очень щепетильное дело".

25 сентября в Харьковской области при заходе на посадку на военный аэродром под Чугуевом разбился самолет Ан-26 Воздушных Сил ВСУ. 

26 сентября ГСЧС сообщила, что спасатели нашли тела 25 погибших, один курсант умер в больнице. 

28 сентября сообщалось, что специалисты начали расшифровку "черных ящиков" военного самолета Ан-26.
liga.net
Ещё по теме:
Запуск напичканной спутниками ракеты Vega – трансляция
Экономика какой страны лучше всего пройдет пандемию
Расшифрованы черные ящики сбитого в Иране рейса МАУ
Мощный взрыв произошел в Бейруте, много пострадавших. ВИДЕО
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Украина поставила антирекорд: 4633 заболевших за сутки
noimageВ Луганской области продолжаются пожары. ВИДЕО
noimageЛидер «Слуги народа» подхватил коронавирус
noimageНа Киевщине пройдут соревнования конных каскадеров
noimageПолнолуние в октябре 2020: чего стоит ожидать?
Лента новостей