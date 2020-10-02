Расшифровка "черных ящиков" Ан-26 завершилась

Расшифровка "черных ящиков" военного самолета Ан-26, который разбился неделю назад под Чугуевым, завершилась. Об этом заявил главный инспектор Минобороны Игорь Воронченко, сообщает РБК-Украина.

"Расшифровка ящиков уже завершилась, мы сейчас ведем моделирование всего полета", – сказал он, уточнив, что вся остальная информация по этому процессу пока засекречена.

По его словам, это сделано для того, чтобы "не было предвзятых действий и наговоров", поскольку "это очень щепетильное дело".



