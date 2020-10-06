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Новости
Украина
6 октября 20, 10:09
В Украине новый рекорд смертности от Covid-19
коронавирус
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В Украине новый "рекорд" по количеству смертей от COVID-19 за сутки.

За последние сутки в Украине выявили 4348 новых случаев коронавируса, зафиксировано 90 летальных случаев, 2149 пациентов выздоровели.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

Нужно отметить, что за прошедшие сутки от коронавируса скончались 90 человек, это наибольший суточный прирост умерших с начала эпидемии (всего – 4520).

Вспышку коронавируса зафиксировали в Полтавской области, более 300 случаев за сутки. Также сложная эпидемиологическая ситуация в Киеве (+355), Харьковской области (+487), Одесской области (+292), Днепропетровской области (+235), Хмельницкой области (+295).

В Украине 234 584 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 4520 летальных, 103 401 пациент выздоровел. За сутки выписаны 2149 пациентов.

Напомним, с понедельника в Украине начало действовать новое карантинное зонирование.

Киев остался в желтой зоне, а в красную зону вновь отнесли Тернополь и Канев (Черкасская область).

Так, к красной зоне отнесены:

— город Тернополь Тернопольской области;

— город Канев Черкасской области.

В оранжевую зону входят:

— город Винница Винницкой области;

— города Луцк, Владимир-Волынский и Нововолынск, Владимир-Волынский, Киверцовский, Луцкий и Терейской районы Волынской области;

— город Днепр Днепропетровской области;

— города Бахмут и Угледар, Славянский район Донецкой области;
 
— Житомирский, Коростышевский, Лугинский, Любарский, Овручский, Олевский и Чудновский районы Житомирской области;

— город Ужгород, Перечинский и Ужгородский районы Закарпатской области;

— города Мелитополь и Токмак, Ореховский и Пологовский районы Запорожской области;

— Ивано-Франковск, Бурштын и Калуш, Городенковский, Косовский, Рогатинский, Тысменицкий и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;

— города Ирпень и Фастов, Барышевский и Киево-Святошинский районы Киевской области;

— Беловодский район Луганской области;

— город Львов, Золочевский, Самборский, Пустомытовский и Сокальский районы Львовской области;

— город Николаев Николаевской области;

— города Беляевка, Измаил и Теплодар, Арцизский, Березовский, Беляевский, Белгородской, Лиманский, Овидиопольский, Тарутинский и Подольский районы Одесской области;

— город Полтава Полтавской области;

— города Дубно, Вараш и Острог, Заречненский, Здолбуновский, Костопольский, Млыновский, Острожский и Ровенский районы Ровенской области;

— города Сумы и Лебедин, Сумской район Сумской области;

— города Бережаны, Кременец и Чертков, Бережанский, Борщевский, Бучацкий, Гусятинский, Залещицкий, Збаражский, Зборовский, Козивский, Кременецкий, Лановецкий, Монастыриский, Подволочиский, Подгаецкий, Теребовлянский, Тернопольский, Чертковский и Шумский районы Тернопольской области;

— города Харьков и Люботин, Богодуховский, Великобурлукский, Зачепиловский, Первомайский и Харьковский районы Харьковской области;

— города Хмельницкий, Каменец-Подольский и Нетешин, Волочисский, Деражнянский, Дунаевский, Каменец-Подольский, Летичиский, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области;

— город Смела, Каневский и Смелянский районы Черкасской области;

— города Черновцы и Новоднестровск, Вижницкий, Герцаевский, Глыбокский, Заставновский, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области;

— город Нежин, Варвинский, Куликовский, Нежинский, Носовский и Сновский районы Черниговской области.

Также в желтой зоне:

— города Жмеринка, Винница, Козятин, Могилев-Подольский и Хмельник, Бершадский, Винницкий, Калиновский, Козятинский, Литинский, Немировский, Теплицкий, Тывровский, Томашпольский, Тростянецкий, Тульчинский и Чечельницкий районы Винницкой области;

— город Ковель, Гороховский, Иванчивский, Камень-Каширьский, Ковельский, Гороховский, Любашевский, Шацкий, Маневицкий, Ратновский, Рожищенский и Шацкий районы Волынской области;

— города Кривой Рог, Новомосковск и Терновка, Верхнеднепровский, Днепровский, Пятихатский, Солонянский и Царичанский районы Днепропетровской области;

— города Краматорск, Лиман, Мирноград, Мариуполь, Новогродовка, Покровск, Селидово, Славянск и Торецкое, Великоновоселковский, Мариивский и Покровский районы Донецкой области;

— города Житомир, Бердичев, Малин и Новоград-Волынский, Барановский, Бердичевский, Брусильвський, Емильчинский, Коростенский, Народицкий, Новоград-Волынский, Попильнянский, Пулинский, Романовский, Хорошевский и Черняховский районы Житомирской области;

— города Мукачево, Хуст и Чоп, Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Воловецкий, Мукачевский, Раховский, Свалявский и Тячевский районы Закарпатской области;

— города Запорожье и Бердянск, Веселовский, Вольнянский, Гуляйпольский, Запорожский, Мелитопольский, Новониколаевский, Приазовский, Токмакский и Акимовский районы Запорожской области;

— города Болехов, Коломыя и Яремче, Богородчанский, Верховинский, Галицкий, Долинский, Калушский, Коломыйский, Надвирнянский, Рожнятовский и Снятинский районы Ивано-Франковской области;

— города Белая Церковь, Березань, Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Обухов, Переяслав и Славутич, Белоцерковский, Бориспольский, Бородянский, Броварской, Васильковский, Кагарлицкий, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Переяслав-Хмельницкий, Рокитнянский, Сквирский, Ставищенский, Таращанский, Фастовский и Яготинский районы Киевской области;

— город Северодонецк, Белокуракинский, Кременевский, Марковский, Меловской, Станично-Луганский и Старобельский районы Луганской области;

— города Борислав, Дрогобыч, Самбор, Стрый, Трускавец и Червоноград, Бродовский, Городокский, Дрогобычский, Жидачевский, Жовковский, Каменка-Бугский, Николаевский, Мостиский, Радеховский, Сколевский, Стрыйский и Яворивский районы Львовской области;

— город Вознесенск, Березанский, Веселиновский, Витовский, Кривоозерский и Николаевский районы Николаевской области;

— города Одесса, Белгород-Днестровский, Черноморск и Южный, Балтский, Белгород-Днестровский, Ивановский, Измаильский, Кодымский, Любашевский, Окнянський, Раздельнянский, Савранский, Тарутинский и Татарбунарский районы Одесской области;

— города Лубны и Миргород, Диканский, Лохвицкий, Миргородский, Новсанжарський, Полтавский и Шишацкий районы Полтавской области;

— город Ровно, Березновский, Владимирецкий, Гощанский, Демидовский, Дубенский, Дубровицкий, Корецкий, Радивиловский, Рокитновский и Сарненский районы Ровенской области;

— города Конотоп, Охтырка, Ромны и Шостка, Белопольский, Буринский, Глуховский, Краснопольский, Лебединский, Недрыгайловский, Роменский и Середина-Будский районы Сумской области;

— города Изюм, Купянск, Лозовая и Чугуев, Балаклейский, Барвенковский, Близнюковский, Валковский, Волчанский, Дергачевский, Змиевской, Золочевский, Изюмский, Кегичивский, Коломакский, Красноградский, Лозовской, Нововодолажский и Чугуевский районы Харьковской области;

— город Херсон, Белозерский, Ивановский и Новотроицкий районы Херсонской области;

— города Салават и Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий, Городокский, Каменец-Подольский, Новоушицкий, Полонский, Славутский, Староконстантиновский, Старосинявский, Хмельницкий и Чемеровецкий районы Хмельницкой области;

— города Черкассы, Золотоноша и Умань, Городищенский, Драбовский, Жашковский, Звенигородский, Золотоношский, Каменский, Катеринопольский, Корсунь-Шевченськивський, Лисянский, Маньковский, Монастирищенский, Тальнивский, Христиновский, Черкасский, Чигирин, Чернобаивский и Шполянский районы Черкасской области;

— города Чернигов и Прилуки, Бахмач, Бобровицкий, Городнянский, Козелецкий, Крупский, Корюковский, Нежинский, Репкинский, Сребнинский и Черниговский районы Черниговской области;

— город Киев.
telegraf.com.ua
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