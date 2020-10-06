Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.44
USD
28.35
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
6 октября 20, 14:08
В Харькове простились с погибшими в катастрофе Ан-26. ВИДЕО
прощание с курсантами
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В Харькове состоялась церемония прощания с военными и курсантами, погибшими в результате крушения самолета Ан-26 под Чугуевом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию и сайт телеканала "Суспільне".

Церемония прощания началась в 10:00 на площади Свободы в центре Харькова. Погибших несли через площадь к местам, отведенным для их родственников. Во время церемонии объявляли имя каждого погибшего. Фотографии погибших появлялись на экране прямой трансляции.

"В исполнении военного оркестра прозвучал Государственный Гимн Украины. Военные установили гробы с телами погибших на постаменты и обернули их Государственным флагом. Над площадью Свободы пролетели три военных самолета. Память погибших почтили минутой молчания", - говорится в сообщении Офиса Президента.

На площади Свободы присутствовали президент Владимир Зеленский, его супруга Елена, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и другие высокопоставленные лица.

Читайте также: Под Харьковом разбился военный самолет Ан-26. Есть погибшие




В связи с церемонией прощания перекрывали движение транспорта на прилегающих улицах.

С 9:30 до 12:00 проезд транспорта был ограничен по улице Сумской (от улицы Жен Мироносиц до проспекта Независимости), а также по улице Тринклера (от проспекта Независимости до площади Свободы).

Как сообщалось, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.



Читайте также: Опубликованы имена погибших в авиакатастрофе АН-26 

Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.

Читайте также: Мама выжившего курсанта рассказала, что ей пришлось пережить 

Ранее Кучер говорил о задержке с разрешением на посадку Ан-26. По его словам, пилот якобы получил ответ на просьбу о посадке только через минуту. 

Читайте также: Отец выжившего курсанта пережил три падения самолета

Выяснилось, что в это же время на посадку заходил еще один самолет с курсантами. На этом втором борту находился сын командующего ВС ВСУ Дроздова.

Командование Воздушных сил обвиняет Кучера в лжи и манипуляциях. Согласно визуализации, опубликованной ВС, первым должен был сесть именно борт, на котором находился сын командующего ВС ВСУ Дроздова.
censor.net.ua
Ещё по теме:
Военные на Донбассе живут в "красном режиме"
В Евросоюзе обновили список стран "зеленой зоны"
ОП презентовал проект новой кольцевой дороги вокруг Киева
В МАУ отменили 12 рейсов в Европу и изменили график
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Виталий Кличко показал новую LED-подсветку моста
noimageЕС и Украина обновят Соглашение об ассоциации
noimageВ Украине новый рекорд смертности от Covid-19
noimage"Я лично недоволен форматом "Минска", - Зеленский
Лента новостей