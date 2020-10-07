Авиакатастрофа: установлена причина поломки АН-26

Следователи по результатам дешифровки бортовых самописцев АН-26, разбившегося под Чугуевом (Харьковская область), полностью восстановили полет самолета, закончившегося катастрофой, а также установили содержание переговоров: как между членами экипажа, так и с руководством полетов.

Об этом глава правительственной комиссии Олег Уруский по итогам заслушивания доклада глав трех подкомиссий по расследованию авиакатастрофы (авиационной, летной и технической) сообщил в Facebook.

"Установлена техническая причина нештатной работы левого двигателя и срабатывания датчика падения давления по "ИКМ" (измеритель крутящего момента). Это произошло в результате отказа в работе одного из блоков системы управления двигателя", — написал он в соцсети.

Уруский также сообщил, что расследование показало наличие грубых нарушений как в исполнении полетных заданий, так и в организации полетов в целом.

По его словам, на данный момент правительственная комиссия продолжает свою работу.

При этом, как уточнил Уруский, Министерство обороны Украины должно завершить собственное служебное расследование до 12 октября. После этого материалы будут переданы в военные комиссариаты.

Кроме того, ориентировочно после 15 октября планируется начать выплаты компенсаций семьям погибших.

Напомним, 25 сентября около 20:50 на автодорогу Киев — Харьков — Довжанский, неподалеку от Чугуева, упал самолет АН-26. Авиакатастрофа произошла во время плановых учебных полетов, когда самолет осуществлял посадку на аэродроме воинской части в Чугуеве.

Известно, что на борту находилось 27 человек (20 курсантов и 7 офицеров Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Кожедуба). В результате авиакатастрофы 25 человек погибли на месте, два курсанта были госпитализированы. Утром 26 сентября один из госпитализированных скончался в больнице.

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По факту крушения самолета было начато уголовное производство по статье 416 (нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжелые последствия) Уголовного кодекса Украины.

По информации Государственного бюро расследований, следствие проверяет 4 версии:

- катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата;

- катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем;

- ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами;

- ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.