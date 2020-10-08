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Новости
Украина
8 октября 20, 11:17
Степанов о жестком карантине
Степанов
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Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что медсистема не выдержит, если украинцы не будут соблюдать карантинные ограничения

В связи пандемией коронавируса в мире Украина сейчас не может пойти по пути некоторых европейских стран, которые ввели полный локдаун. Об этом заявил сегодня на онлайн брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

"Я прекрасно понимаю, что мы сейчас не можем пойти тем путем, что пошли некоторые европейские страны. Тем путем, которым пошел Израиль, который ввел полный локдаун на 14 дней в связи с увеличением количества больных", – подчеркнул он.

По его словам, локдаун вводится, чтобы разорвать цепь передачи болезни.

Степанов предупредил, что медсистема не выдержит, если украинцы не будут соблюдать карантинные ограничения.

Он считает, что сейчас необходимо найти баланс – это, с одной стороны "работа экономики, а с другой – выполнение правил".

Чиновник напомнил о необходимости пользоваться масками и антисептиками, соблюдать социальную дистанцию в общественных местах.

"Это, когда в ресторане сидят не 20 людей за одним столом рядом, а четыре человека, как это установлено", – объяснил Степанов.

Вчера, 7 октября, в Украине выявили рекордное количество заболевших COVID-19 5397 (днем ранее – 4753).

1 октября главный санврач Виктор Ляшко заявлял, что сейчас нецелесообразно вводить в Украине жесткие карантинные ограничения, потому что это негативно влияет на экономику.
liga.net
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