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9 октября 20, 22:24
Покровская родительская суббота: что нельзя делать
Покровская родительская суббота
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10 октября, накануне праздника Покрова Пресвятой Богородицы, в православном мире принято поминать усопших. Этот день называется Покровская поминальная суббота

Покровская родительская суббота отмечается накануне праздника Покрова Пресвятой Богородицы.

Первоначально эта родительская суббота была установлена в XVI веке, когда в 1592 году святитель Ермоген направил Патриарху Иову письмо, в котором предписывал ежегодно поминать православных воинов, положивших свою жизнь при взятии Казани в 1552 году. Позже стали поминать не только воинов, но и всех усопших.

Эта традиция сохранилась и сегодня - накануне Покрова Богородицы, в ближайшую перед праздником субботу поминать усопших, посещать храмы и кладбища. Также в этот день нужно посвятить свои мысли Богу, а не склокам и житейской суете.

Что нельзя делать в этот день?

В этот день верующим рекомендуется воздержаться от занятий мирскими делами. Его лучше посвятить молитвам и благим поступкам.

В этот день нельзя ругаться и вступать в конфликты.

Нельзя также вспоминать о покойных плохо. Но и скорбеть о них не стоит, нужно помнить о Жизни вечной, просить у Бога сил и терпения.
telegraf.com.ua
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