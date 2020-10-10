Покровская родительская суббота: что нельзя делать

Покровская родительская суббота отмечается накануне праздника Покрова Пресвятой Богородицы.
Первоначально эта родительская суббота была установлена в XVI веке, когда в 1592 году святитель Ермоген направил Патриарху Иову письмо, в котором предписывал ежегодно поминать православных воинов, положивших свою жизнь при взятии Казани в 1552 году. Позже стали поминать не только воинов, но и всех усопших.
Эта традиция сохранилась и сегодня - накануне Покрова Богородицы, в ближайшую перед праздником субботу поминать усопших, посещать храмы и кладбища. Также в этот день нужно посвятить свои мысли Богу, а не склокам и житейской суете.
Что нельзя делать в этот день?
В этот день нельзя ругаться и вступать в конфликты.
Нельзя также вспоминать о покойных плохо. Но и скорбеть о них не стоит, нужно помнить о Жизни вечной, просить у Бога сил и терпения.