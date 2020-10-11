МОН призывает перейти на дистанционное обучение

Глава министерства образования и науки Украины Сергей Шкарлет, 10 октября, призвал местные власти перевести школы на дистанционную форму обучения на ближайшие две недели из-за коронавируса. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Просьба не только как руководителя Министерства образования и науки, а как отца - найти возможность организовать на следующие две недели дистанционное обучение для наших детей

Шкарлет заявил, что знает и понимает, что вопросы организации обучения решают на местах. Но важно, чтобы в такой непростой ситуации центральная и местная власть действовали сообща.

Очень прошу прислушаться к рекомендациям Государственной и местных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, а также СНБО

Также он отметил, что понимает все вызовы, перед которыми встают руководители учебных заведений, учителя и родители. И что эти вызовы пытается преодолевать весь мир.

Он акцентирует внимание на том, что самое главное - не допустить стремительного распространения коронавируса и сохранить здоровье людей.

Ранее, премьер-министр Денис Шмыгаль призвал местные власти в Киеве, Сумах и Харькове усилить карантин.