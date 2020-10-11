В Украине за сутки более 4700 случаев COVID-19

В Украине за минувшие сутки обнаружили 4 768 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это почти на тысячу меньше вчерашнего показателя, сообщает Министерство здравоохранения в воскресенье, 11 октября.

Общее количество заболевших с начала пандемии достигло 261 034. За последние 24 часа больше всего больных обнаружили в Харьковской области (593), Киеве (502), Хмельницкой области (328), Житомирской области (302) и Ровенской области (234).

Также сообщается о 85 жертвах коронавируса. Всего за время пандемии скончались 4 972 украинца.

При этом за сутки выздоровели 937 человек. За все время количество выздоровевших пациентов достигло 113 507.

Сейчас коронавирусом болеют 142 555 украинцев. За последние сутки их количество выросло на 3 746.

Количество случаев COVID-19 в регионах Украины:

Винницкая обл - 7569 (+103)

Волынская обл - 9645 (+118)

Днепропетровская обл - 8781 (+201)

Донецкая обл - 5649 (50)

Житомирская обл - 8326 (+302)

Закарпатская обл - 10850 (+89)

Запорожская обл - 5461 (+115)

Ивано-Франковская обл - 15197 (+197)

Кировоградская обл - 1304 (+16)

Киев - 27497 (+502)

Киевская обл - 11096 (+204)

Львовская обл - 22588 (+202)

Луганская обл - 1826 (+114)

Николаевская обл - 4546 (+152)

Одесская обл - 16605 (+160)

Полтавская обл - 4377 (+171)

Ровенская обл - 14493 (+234)

Сумская обл - 6862 (+229)

Тернопольская обл - 15792 (+208)

Харьковская обл - 24445 (+593)

Херсонская обл - 1892 (+86)

Хмельницкая обл - 8792 (+328)

Черновицкая обл - 16319 (+182)

Черкасская обл - 5598 (+119)

Черниговская обл - 5518 (+93)

Читайте также: МОН ПРИЗЫВАЕТ ПЕРЕЙТИ НА ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ



Накануне в Минздраве заявили о рекордной госпитализации больных с коронавирусом. За минувшие сутки в больницы попали 990 пациентов с COVID-19.

Также сообщалось, что в Украине ввели новые карантинные зоны. В красную зону попали два города – Сумы и Канев, а Киев – в оранжевую.