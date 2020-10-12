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Новости
Украина
12 октября 20, 10:22
С июля количество пневмоний в Украине выросло в пять раз
Степанов
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Количество больных с пневмониями в Украине с июля выросло в пять раз.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе брифинга.

"У нас существенно увеличилось количество больных с пневмониями. За прошедшую неделю – это 22 400 человек. В период с 13 по 19 июля общее количество было 4 234. То есть вы видите, что увеличилось почти в пять раз",- сказал он.

Степанов отметил, что также растет количество больных и количество госпитализаций.

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Министр также поблагодарил семейных врачей за их работу и попросил пациентов с уважением относиться к их деятельности. В частности, при обращении учитывать, что врачи тоже люди и, что у них есть рабочее время, в которое и следует выяснять те или иные вопросы по здоровью.

Степанов подчеркнул, что обследование при COVID-19 для пациента должны проходить бесплатно.

"Если есть соответствующее направление семейного или лечащего врача, услуги по диагностике (КТ, рентген) вам должны предоставить бесплатно",- сказал Степанов.

Напомним, вчера, 11 октября, в Украине выявили 4420 новых заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее – 4768)


censor.net.ua
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