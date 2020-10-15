Как уберечься от коронавируса на избирательном участке?Видео

Как сообщается в Телеграм-канале "ЦВК: Просвіта", чтобы проголосовать и не подвергать опасности собственное здоровье, следует придерживаться нескольких правил, пишет "Телеграф".

Заходить в помещение избирательного участка нужно только в защитной маске, и также не забыть при входе обработать руки антисептическим средством.

В очередях необходимо соблюдать дистанцию в 1,5 метра.

Отмечается, что также желательно воздержаться от посещения помещения для голосования с детьми и, по возможности, пользоваться только собственной ручкой.

Смотрите в детальном видео о необходимых мерах безопасности во время голосования:

