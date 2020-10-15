Мне кажется, что Пальчевский - офицер спецслужб РФ, - Гордон

Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон призвал украинские спецслужбы проверить информацию, не является ли украинский ведущий, политик, кандидат в мэры Киева Андрей Пальчевский агентом или сотрудником российских спецслужб, передает Цензор.НЕТ.

"Мне приходится слышать часто, что Андрей Пальчевский является агентом спецслужб Российской Федерации. И я хочу дать гневную отповедь людям, которые эти слухи распускают. Потому что у меня есть мнение, мне так кажется, что Пальчевский является не агентом спецслужб РФ, а действующим офицером спецслужб РФ. И по этому поводу я хочу официально обратиться к украинским спецслужбам. Я же могу как журналист и как гражданин Украины это сделать. Знаете, я с восторгом наблюдаю за карьерой Андрея Ивановича Пальчевского и наблюдаю, как каналы [народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь", кума президента РФ Владимира Путина] Виктора Медведчука, которые являются рупорами "русского мира" в Украине, сделали из мухи слона и торгуют теперь слоновой костью. Слоновая кость – это Андрей Иванович Пальчевский", – сказал Гордон 13 октября в эфире телеканала "Украина 24".

Журналист вспомнил интервью, которое он записал с заведующим организационным отделом ЦК КПУ Георгием Крючковым.



"По сути, [он был] начальником отдела кадров. И вот Георгий Корнеевич Крючков, обладающий огромным опытом подбора кадров и расстановки их на руководящие посты в ЦК Компартии Украины, мне когда-то сказал: "Если вы хотите понять человека, тщательно обращайте внимание на детали его биографии". И я взял биографию Андрея Ивановича и поразился. Кстати, я практически убежден, что у наших спецслужб есть большое, пухлое, толстое досье на Андрея Ивановича. Я почти убежден в том, что честные офицеры украинских спецслужб могут на днях это досье в полном объеме выложить", – сказал Гордон.



Он обратил внимание на семью Пальчевского, в частности, на отца Ивана Пальчевского, который был офицером советских спецслужб.



"У [Пальчевского] один дедушка – народный комиссар Украины, нарком, министр, второй дедушка – Герой Социалистического труда. В его семье есть два Героя Советского Союза, его отец – Иван Иванович Пальчевский – высокопоставленный офицер ГРУ Генштаба Вооруженных сил Советского Союза, военный советник [кубинского революционера] Фиделя Кастро. Киевский мальчик Андрей Иванович Пальчевский в свое время поступил в ВИИЯ – Военный институт иностранных языков [в Москве]. Это мекка ГРУ Генштаба Вооруженных сил Советского Союза, а сейчас – Российской Федерации. Это базовый институт, где готовят офицеров ГРУ. Андрей Иванович окончил этот институт, он знает четыре языка, в том числе лаосский. Работал по этой части в Лаосе, служил в советской армии долгое время, окончив институт ГРУ, то есть служил, соответственно, по линии ГРУ", – пересказал биографию Пальчевского Гордон.

Журналист напомнил, что у Пальчевского был российский паспорт и в 1995 году он баллотировался в Госдуму РФ от Партии любителей пива.



"А Партия любителей пива была пронизана сотрудниками ГРУ Генштаба РФ, в том числе [там был бывший российский сенатор] господин [Александр] Торшин, от которого тянутся нити к задержанной в США российской шпионке Марии Бутиной. Это все линия ГРУ. И Андрей Иванович, который занимался в России политической деятельность и был гражданином России, в 2005 году появляется в Киеве и открывает лабораторию Eurolab. По некоторым соображениям беспризорной агентуры с Бессарабского рынка, Андрея Ивановича сюда забросили с целью войти в украинское общество и открыли под него Eurolab. А что такое Eurolab? Что такое лаборатории, где сдают анализы? Для разведывательного сбора информации ничего лучшего нет, потому в Eurolab сдает анализы украинская элита", – сказал журналист.



Имея доступ к такой информации, отметил Гордон, сотрудники зарубежных разведок могут получать важные данные о здоровье граждан Украины, об их болезнях, в том числе венерических, а затем использовать эти знания для вербовки этих людей.



"К чему я веду? Я очень хотел бы, чтобы украинские спецслужбы дали ответ на один очень простой вопрос: является ли кандидат в меры Киева Андрей Иванович Пальчевский действующим офицером спецслужб РФ, гражданином РФ и агентом влияния России? Я задаю официальный вопрос украинским спецслужбам и надеюсь получить на него ответ до выборов мэра, [которые состоятся 25 октября]", – отметил Гордон.