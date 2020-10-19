Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.33
USD
28.37
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
19 октября 20, 10:52
Днепровская вода может запустить переговоры по Крыму
Крым
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Без возвращения днепровской воды в Крым, решить водную проблему у России не получится.

На сегодня не существует иного способа обеспечить Крым водой в достаточно количестве, кроме как восстановить ее подачу со стороны материковой Украины. Ведь именно отсюда через Северо-Крымский канал на полуостров до аннексии поступало около 80% всех водных запасов.

– Все попытки, которые пытаются реализовать в Крыму оккупанты (искусственный вызов дождя, бурение дополнительных скважин), будут только усугублять ситуацию, негативно влиять в целом на климат и водный баланс. Так что решение лишь одно – Крым может спасти только днепровская вода, - подчеркнул в комментарии "Телеграфу" глава правления БО "Институт черноморских стратегических исследований" Юрий Смелянский. 

На данном этапе проблема состоит только в том, что амбиции России в плане захвата территорий не состыковываются с проблемами крымчан, которые страдают из-за засухи. Ведь чтобы получить днепровскую воду, нужно пойти на переговоры, где в обязательном порядке будет звучать вопрос возвращения Крыма Украине. Так что пока оккупационые власти всячески оттягивают процесс.

 Со стороны руководства РФ неоднократно звучали заявления о том, что вопрос Крыма с точки зрения Кремля закрыт. И что Россия никаких переговоров по Крыму вести не будет. А начало переговорного процесса по воде - это начало переговорного процесса по Крыму, – отметил эксперт. 

Как сообщалось, жители Белогорска и окрестных сел жалуются на российские водопроводные войска, которые водовод для перекачки запасов воды из Тайганского водохранилища. В этом году водоем катастрофисеки обмелел. 

Российский ученый Юрий Медовар согласен с мнениями коллег и подчеркнул, что без воды из Днепра Крым ждет катастрофа.
telegraf.com.ua
Ещё по теме:
В Кремле подвели итоги переговоров в Сочи
В Москве рассказали, кто на самом деле управляет Россией
В Украину идут магнитные бури и циклон: какой будет погода
Кравчук - Грызлову: мы не в СССР и не под Кремлем
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Как действовать, если за лечение COVID-19 требуют деньги?
noimage Медведчук в суде добился запрета на продажу книги о Стусе
noimageВ Украине обесточены 43 населенных пункта. ВИДЕО, ФОТО
noimageВ Крыму решили "пустить с молотка" винзавод "Массандра"
Лента новостей