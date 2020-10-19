Днепровская вода может запустить переговоры по Крыму

На сегодня не существует иного способа обеспечить Крым водой в достаточно количестве, кроме как восстановить ее подачу со стороны материковой Украины. Ведь именно отсюда через Северо-Крымский канал на полуостров до аннексии поступало около 80% всех водных запасов.

– Все попытки, которые пытаются реализовать в Крыму оккупанты (искусственный вызов дождя, бурение дополнительных скважин), будут только усугублять ситуацию, негативно влиять в целом на климат и водный баланс. Так что решение лишь одно – Крым может спасти только днепровская вода, - подчеркнул в комментарии "Телеграфу" глава правления БО "Институт черноморских стратегических исследований" Юрий Смелянский.

На данном этапе проблема состоит только в том, что амбиции России в плане захвата территорий не состыковываются с проблемами крымчан, которые страдают из-за засухи. Ведь чтобы получить днепровскую воду, нужно пойти на переговоры, где в обязательном порядке будет звучать вопрос возвращения Крыма Украине. Так что пока оккупационые власти всячески оттягивают процесс.

Со стороны руководства РФ неоднократно звучали заявления о том, что вопрос Крыма с точки зрения Кремля закрыт. И что Россия никаких переговоров по Крыму вести не будет. А начало переговорного процесса по воде - это начало переговорного процесса по Крыму, – отметил эксперт.





Как сообщалось, жители Белогорска и окрестных сел жалуются на российские водопроводные войска, которые водовод для перекачки запасов воды из Тайганского водохранилища. В этом году водоем катастрофисеки обмелел.





Российский ученый Юрий Медовар согласен с мнениями коллег и подчеркнул, что без воды из Днепра Крым ждет катастрофа.



