Коронавирус забрал рекордное количество жизней за сутки

За все время эпидемии в Украине зарегистрировано уже 309 107 инфицированных. 129 533 из них выздоровели, 5786 – умерли

Вчера, 19 октября, в Украине выявили 5469 новых инфицированных/заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее – 4766). Данные взяты из системы мониторинга от Совета нацбезопасности и обороны.

За этот же период скончались 113 пациентов (днем ранее – 66) – это суточный рекорд за время эпидемии. Также рекордный показатель и по выздоровевшим – таких 3044 (днем ранее — 1112).

Больше всего заболевших - в Киеве (+ 462) и Харьковской области (+446).





Данные по регионам:





Винницкая обл - 8523 (+105)

Волынская обл - 11164 (+178)

Днепропетровская обл - 11393 (+285)

Донецкая обл - 7389 (+256)

Житомирская обл - 10471 (+376)

Закарпатская обл - 11956 (+131)

Запорожская обл - 6616 (+133)

Ивано-Франковская обл - 169 87 (+221)

Кировоградская обл - 1642 (+51)

г. Киев - 31310 (+462)

Киевская обл - 13166 (+242)

Львовская обл - 25392 (+289)

Луганская обл - 2576 (+109)

Николаевская обл - 6053 (+188)

Одесская обл - 19343 (+264)

Полтавская обл - 6300 (+249)

Ровенская обл - 16184 (+150)

Сумская обл - 9321 (+217)

Тернопольская обл - 17738 (+235)

Харьковская обл - 29559 (+446)

Херсонская обл - 2629 (+59)

Хмельницкая обл - 11238 (+204)

Черновицкая обл - 18081 (+215)

Черкасская обл - 7095 (+203)

Черниговская обл - 6980 (+201)





К "звездному полку" заболевших COVID-19 присоединилась российская певица Наталья Чистякова-Ионова (ГлюкоZа). Артистка переболела в легкой форме, но прошла все 14 дней самоизоляции. Сидит дома пока и экс-премьер Украины Владимир Гройсман – у его жены и сына подтвердили коронавирус. Также продолжает болеть народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко , у которого ранее подтвердили двухстороннюю пневмонию.





По словам президента Украины Владимира Зеленского, если количество подтвержденных случаев в сутки "перевалит" за 9500, то страна будет вынуждена уйти на жесткий карантин.

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге уточнил, что госпитализировали за это время 841 пациента.





Официально за 19 октября сделано 53 403 теста (днем ранее – 25 739). По методу ПЦР, который выявляет больных, – 31 543 (днем ранее – 22 543), по методу ИФА, выявляющем как больных, так и недавно переболевших, – 21 860 (днем ранее – 3196).

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