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Украина
20 октября 20, 10:52
Зеленский выступает в Раде с ежегодным посланием. Видео
Владимир Зеленский
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В сегодняшней повестке дня пленарного заседания парламента запланировано выступление президента Украины с посланием о внутреннем и внешнем состоянии.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 20 октября, выступает в Верховной Раде с ежегодным посланием. Трансляцию выступления президента ведет телеканал Рада.

Согласно части второй статьи 167 регламента ВР, президент Украины обращается к парламенту с посланием о внутреннем и внешнем положении Украины.


Ранее сообщалось, что первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что в послании президента будут обозначены основные положения состояния внешней и внутренней ситуации в Украине, а также будут ответы на многие вопросы, которые "особо задают в последнее время".

Также на пленарном заседании Рада выслушает доклад главы Минздрава Максима Степанова о том, как в стране борются с эпидемией коронавируса и что делается, чтобы не допустить коллапса системы здравоохранения из-за ускорения темпов распространения инфекции.

Позднее парламентарии планируют рассмотреть проект постановления №4228 о мерах противодействия COVID-19 и защите систем жизнедеятельности страны от негативных последствий пандемии и новых биологических угроз.
Korrespondent
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