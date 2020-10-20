Зеленский пригрозил украинцам жестким карантином

Если в Украине будет фиксироваться больше 9 500 инфицированных коронавирусом ежесуточно, то власти введут жесткий карантин.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе встречи президент отметил, что, по информации Министерства здравоохранения, в Украине в последние недели фиксируется 5 000 — 6 000 новых случаев инфицирования коронавирусом ежедневно и наблюдается тенденция к росту заболеваемости. Тяжелее всех переносят болезнь пожилые люди — на эту категорию граждан приходится 80-85% от всех летальных случаев вследствие COVID-19.

По словам Зеленского, на сегодня в ряде регионов страны загруженность коек в больницах составляет 70%, а в некоторых населенных пунктах — 100%.

"Мы можем снизить количество зараженных и умерших, если уменьшим пребывание граждан, особенно пожилого возраста, в местах массового скопления людей. Речь идет не только о церкви, но и о любых помещениях и мероприятиях", — подчеркнул он.

При этом президент отметил, что государство не может еженедельно увеличивать количество коек и переводить медучреждения только на лечение больных с COVID-19.

"Критической для медицинской системы Украины ситуация станет, когда будет от 9 500 ежедневных заражений коронавирусом. Если у нас будет больше 9 500 инфицированных ежесуточно, мы будем вынуждены вводить жесткий карантин. Но тогда остановится экономика нашей страны и будет очень сложно всем", — подчеркнул глава государства.

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Зеленский призвал представителей церквей и религиозных организаций проводить религиозные мероприятия таким образом, чтобы максимально уменьшить скопление людей и увеличить социальную дистанцию, в частности, перевести богослужение в онлайн-режим.

В свою очередь присутствующие представители Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций заверили, что максимально принимают и будут принимать меры для соблюдения карантинных рекомендаций, в том числе по социальному дистанцированию для уменьшения рисков распространения коронавирусной болезни.

Кроме того, при некоторых церквях и религиозных организациях внедрены социальные инициативы по закупке и передаче продуктов и всего необходимого пожилым и малообеспеченным людям с целью уменьшения их социальных контактов с потенциально больными людьми, а также медицинского капелланства для помощи медикам и больным.

Напомним, по состоянию на 9:00 вторника, 20 октября, в Украине было 309 107 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 786 летальных, 129 533 пациента выздоровели. Причем за прошедшие сутки зафиксировано 5 469 новых случаев коронавируса, выздоровели 3 044 пациента, умерли 113 человек.