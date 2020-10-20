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Новости
Украина
20 октября 20, 19:30
Бывшему главе налоговой сообщено подозрение
ГПУ
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Бывшего главного налоговика подозревают в списании налогов на 2,25 миллиарда гривен
Имя не называется. 

Бывшему главе Налоговой службы сообщено о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора во вторник, 20 октября.

Досудебным расследованием установлено, что экс-чиновник незаконно отменил налоговое уведомление-решение на сумму 2 млрд 246 млн грн. Отмечается, что этим документом Офисом крупных налогоплательщиков ГНС Украины было доначислено рентную плату за пользование недрами одному из крупнейших металлургических комбинатов страны.
 
Таким образом, бюджет Украины недополучил указанную сумму неуплаченных налогов.
 
При этом имя чиновника не называется. 
 
Напомним, 24 апреля Кабмин уволил глав таможенной и налоговой служб - Максима Нефедова и Сергея Варланова.
 
Перед их увольнением Верховная Рада поддержала проект постановления о создании Временной следственной комиссии по расследованию возможных коррупционных действий в ведомствах.

В парламенте предполагают, что из-за сделок должностных лиц налоговой и таможенной служб госбюджет недополучает 120 миллиардов гривен в год.
Korrespondent
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