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Украина
20 октября 20, 19:51
Как ухаживать за больным COVID дома, объяснили в Минздраве
насморк
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Дома могут лечиться пациенты с легкой формой коронавируса - когда есть насморк и кашель, но дыхание не затруднено, а температура не поднимается выше 38.
Дома могут лечиться пациенты с легкой формой коронавируса - когда есть насморк и кашель, но дыхание не затруднено, а температура не поднимается выше 38.

Центр общественного здоровья дал перечень рекомендаций по уходу за больным COVID-19 в домашних условиях во вторник, 20 октября.

Пациентам с легкими проявлениями заболевания врач может рекомендовать оставаться дома в самоизоляции. Легкой формой считается наличие насморка и кашля, но температура не подымается выше 38, а дыхание не затруднено.

При этом домочадцам нужно соблюдать ряд правил, поскольку они являются контактными лицами.

  • - Разместите пациента в хорошо проветриваемом помещении.
  • - Желательно, чтобы ухаживал один человек, который не входит в группу риска. Посещение пациента запрещено.
  • - Члены домохозяйства должны находиться в отдельной комнате или поддерживать расстояние не менее одного метра от пациента. Исключением является кормящие грудью. Они должны носить медицинскую маску, когда находятся рядом с ребенком, и мыть руки теплой водой с мылом в течение 20-40 секунд до контакта.
  • - Следует ограничить передвижение пациента местами общего пользования.
  • - Человек, который ухаживает, должен носить медицинскую маску, когда находится в одной комнате с пациентом.
  • - Мойте руки после любых контактов с пациентом или его ближайшим окружением.
  • - После мытья рук с мылом вытирать их следует одноразовыми бумажными полотенцами.
  • - Прикрывайте рот и нос во время кашля или чихания одноразовыми салфетками. В случае отсутствия салфеток следует чихать и кашлять в сгиб локтя.
  • - Используйте одноразовые медицинские перчатки для ухода за пациентом и уборки помещения. До и после снятия медицинских перчаток следует мыть руки.
  • - Перчатки, маски и другие отходы после ухода за пациентом складывайте в отдельный контейнер (полиэтиленовый пакет) в том же помещении, где находится больной, до их утилизации.
  • - Избегайте обмена зубными щетками, предметами общего пользования, постельным бельем. Посуду после индивидуального использования необходимо мыть с моющим средством. Выбрасывать посуду не следует.
  • - Необходимо ежедневно очищать и дезинфицировать поверхности в ближайшем окружении больного, а также ванную комнату и туалет – бытовым моечно-дезинфицирующим средством.
  • - Стирать вещи пациента можно обычным мылом. Для машинной стирки рекомендуется температура 60-90° C и обычные стиральные порошки. Загрязненное белье запрещено вытряхивать, но можно собирать в общий мешок.
  • - Люди с симптомами болезни должны оставаться дома до исчезновения клинических проявлений и получения отрицательного результата лабораторных исследований.
  • - Если у члена домохозяйства возникают симптомы острой респираторной инфекции (лихорадка, кашель, боль в горле, затрудненное дыхание), с ним следует обращаться как с подозреваемым на инфицирование SARS-CoV-2.
Korrespondent
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