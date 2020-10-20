Как ухаживать за больным COVID дома, объяснили в Минздраве

Центр общественного здоровья дал перечень рекомендаций по уходу за больным COVID-19 в домашних условиях во вторник, 20 октября.

Пациентам с легкими проявлениями заболевания врач может рекомендовать оставаться дома в самоизоляции. Легкой формой считается наличие насморка и кашля, но температура не подымается выше 38, а дыхание не затруднено.

При этом домочадцам нужно соблюдать ряд правил, поскольку они являются контактными лицами.