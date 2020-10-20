О чем говорил Зеленский в ежегодном послании к ВР

"КП в Украине" внимательно прослушала и перечитала послание президента к парламенту.

Почему глава государства выбрал именно эту дату (хотя должен был отчитаться до 31 марта) - идут оживленные баталии в социальных сетях. Официальное объяснение, озвученное пресс-секретарем Юлией Мендель, звучит так: из-за эпидситуации в стране. Оппоненты президента и большинство пользователей соцсетей сходятся во мнении, что сегодняшний отчет Зеленского был не классическим ежегодным посланием к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении страны, а чистой воды предвыборным спичем (за 5 дней до даты местных выборов), цель которого - нарастить рейтинг Зе-команды.

Что касается формы доклада, то Владимир Зеленский попытался соригинальничать. Депутатам не раздавали текст обращения и сопутствующую аналитику, над которой трудились эксперты Национального института стратегических исследований, а предоставили лишь QR-код, по которому можно было открыть послание (позже текст послания появился и на официальном сайте президента).

Выступление Зеленского растянулось примерно на 40 минут. Это классический тайминг для ежегодного президентского доклада.

Не обошелся Владимир Зеленский и без суфлеров. Текст послания озвучивал с "подсказками". Петр Порошенко и Виктор Янукович также пользовались суфлерами.

Оппозиционные депутаты во время обращения Зеленского бойко писали посты в Фейсбуке, высмеивая "кпссную" реакцию представителей монобольшинства. Представители фракции "Слуга народа" обеспечили практически 100% явку и основные заявления президента подкрепляли бурными овациями. А вообще очень многие депутаты по объективным и субъективным причинам не уважили гаранта – во время видеотрансляции ежегодного обращения президента к Раде можно было увидеть практически полупустой сессионный зал.

А теперь что касается основных месседжей доклада. "КП" в Украине" разделила послание главы государства на две части: чем гордится Зеленский и что он пообещал для страны, выступая с парламентской трибуны.

1. Борьба с COVID-19

Президент Владимир Зеленский с парламентской трибуны заявил, что у них был вариант выбрать между плохим и худшим сценарием противодействия пандемии. Выбрали первый вариант.

- Удалось сохранить жизни тысячам украинцев и выиграть очень ценное время, - заявил Зеленский и добавил, что за это время удалось подготовить медицину: выстроить заново сеть лабораторий, в достаточном количестве закупить маски и другие средства защиты, антисептики, повысить зарплаты врачам (Зеленский уверил, что всем причастным к лечению коронавирусных пациентов выплачивается 300% надбавка), начались клинические исследования украинских препаратов против ковида.

- Вы выдержали первый этап и прошли его с минимальными потерями. Да, есть прогнозированное сокращение экономики и ВВП. Но это коснулось всех стран мира. Однако по сравнению со многими странами наше падение меньше. Как и процент смертности от COVID-19. Германия - 4%, Франция – 9%, Великобритания – 11%. Украина – 1,9%, – сообщил Зеленский.

Международная официальная статистикапротиворечит словам украинского президента.

2. Урегулирование ситуации в Донбассе

В своем послании президент Владимир Зеленский признал, что ему не удалось прекратить войну в Донбассе, но у него получилось договориться за самый длительный за всю шестилетнюю историю вооруженного конфликта на востоке Украины "режим тишины".

- 27 июля было объявлено о прекращении огня. Сегодня режим тишины длится 86-й день – самый длительный за все эти годы войны… За все эти дни мы имеем только одну боевую потерю. Это больно. Но то, что появляются дни, недели и уже месяцы, когда не хороним своих героев, когда не плачут матери и дети, - дает нам надежду, - сказал Зеленский.

Уделил внимание президент и тому, что украинские дипломаты готовятся к следующему Нормандскому саммиту в Берлине, и, возможно, после него будут очередные подвижки на пути достижения мира в Донбассе. Подчеркнул президент, что Украина не потеряла поддержку международных партнеров, и это очень хорошо.

Глава государства акцентировал внимание, что официальный Киев борется за умы молодежи на временно оккупированных территориях (бесплатное обучение во всех вузах страны) и информационную гигиену всех жителей неподконтрольных Украине территорий.

- Мы очень хотим, чтобы люди там знали правду про Украину от Украины, а не от Киселева. Мы запустили канал "Дом", который вещает на Крым и Донбасс. Понятно, мы не может сейчас иметь объективные цифры просмотров там, но шквал постоянной критики канала "Дом" со стороны российских СМИ свидетельствует о том, что дело движется в правильном направлении, - отметил Владимир Зеленский.

3. Техническая модернизация и усиление финансирования ВСУ

С нотками пафоса в голосе Зеленский сообщил, что при нем оборонный бюджет страны вырос по сравнению с "эпохой билбордов про армию". Президент присвоил себе в заслуги, что армия получила международную финансовую помощь: от США 250 млн долл., от Великобритании – 1,25 млрд фунтов стерлингов. Акцентировал внимание, что Украина начала изготовление новых образцов вооружения, строительство двух военно-морских баз для Черноморского флота.

ВСУ частично перешла на стандарты НАТО.

- Но самое главное, что есть у нашего войска, - это люди. Наши бойцы. Мы работаем на обеспечение максимально достойных условий для них и их семей. Мы строим украинское войско, которое может защитить Украину на суше, воде, воздухе и киберпространстве.

4. Принятие затрагивающих нерушимость власти законы

Зеленский гордится, что удалось принять закон об импичменте президента (но его реализовать практически невозможно. - Авт.) и отменить депутатскую неприкосновенность ("отменили" так, что каждый парламентарий стал заложником решения генпрокурора. - Авт.). Что принятие нового Избирательного кодекса, отменяющего мажоритарку, – заслуга Зе-команды.

5. Старт диджитализации

Зеленский вспомнил про свой пункт предвыборной программы – государство в смартфоне. И вспомнил так, что сложилось впечатление, будто в этом вопросе Украина впереди планеты всей.

- Уже 26 миллионов украинцев могут пользоваться приложением "Дія" и цифровым удостоверением водителя. Свидетельством о регистрации транспортного средства, паспортом прямо в смартфоне. Или получить разрешение на строительство в электронном кабинете застройщика, без участия чиновника. Не отходя от компьютера, регистрировать бизнес за 15 минут. Быстрее, чем в большинстве стран мира. Молодые родители могут пользоваться сервисом "еМалятко" и получать услуги по одному заявлению в роддоме или онлайн. Мы стали первой страной в мире, которая имеет цифровой паспорт. С помощью которого можно путешествовать или открыть банковский счет онлайн, - сказал с парламентской трибуны Владимир Зеленский.

6. Борьба с теневым бизнесом

Президент отчитался о масштабной борьбе с теневым бизнесом. Монополия "Укрспирта" аннулирована, подпольные казино легализованы, что вот-вот "должно принести в бюджет пять миллиардов гривен".

- Закрыта почти тысяча нелегальных заправок. В частности, благодаря этому официальные сети АЗС снизили цены на бензин, - отметил Владимир Зеленский.

7. Старт масштабной приватизации

Все президенты говорили о приватизации, но, судя по словам Зеленского, только при нем удалось запустить масштабные процессы.

-… Речь не о стратегических объектах государства, а о сотнях неэффективных предприятий, где были только коррупция и долги. Вчера они приносили государству убытки, а уже сегодня миллиарды, - сказал Зеленский и в качестве наглядного примера привел приватизацию отеля "Днепр".

8. Энергетическая независимость

В энергетической сфере, судя по словам главы государства, в Украине все отлично. С "Газпромом" подписан 5-летний контракт на транзит газа. Страна получила 3 миллиарда долларов США, выигранных в Стокгольмском арбитраже.

- Мы начинаем отопительный сезон с рекордными запасами газа и угля, - сказал президент.

9. Социальная поддержка

Если вы не ощутили улучшения жизни, то вы не попали в Зе-статистику. Президент констатировал, что в стране идут процессы улучшения социального обеспечения: "минималку" увеличили до 5000 гривен, а скоро она достигнет 6-6,5 тысячи гривен.

- Состоялась индексация пенсий и увеличение пенсий гражданам пожилого возраста.

Дополнительных три миллиарда гривен направлено на повышение пенсий людям старше 80 лет. В следующем году – повысят людям старше 75 лет, - поведал Владимир Зеленский.

10. Запуск рынка земли

Особая заслуга президента и Зе-команды, по словам Зеленского, - открытие рынка земли.

- Огромное сопротивление этой реформе, манипуляции и мифы, желание политиков и отдельных бизнесов сохранить "серый" рынок, на котором за это время ими было украдено 5 миллионов гектаров земли, - рассказал гарант, с каким трудностями столкнулись "слуги", чтобы принять земельный закон.

11. Мощная международная поддержка

В этом направлении произошел прорыв… Да-да, президент Владимир Зеленский подробно рассказал, как Украине при его руководстве удалось выстроить со многими странами продуктивные, деловые отношения. И это при том, что недавно Украина услышала от Брюсселя, что "ЕС – не банкомат" для нашей страны.

- На международном уровне исчезла фраза "Мир устал от Украины". Мы предоставили имиджу нашего государства новое содержание. На Украину начали смотреть по-новому. Воспринимать как конструктивного, надежного, а следовательно - равноправного игрока, - без лишней скромности заявил Зеленский.

12. Спасение медицины от "реформы Супрун"

Не то чтобы Зеленский в пух и прах критиковал реформы экс-министра здравоохранения Ульяны Супрун, но подчеркнул, что удалось избежать негативного сценария внедрения второго этапа медреформы.

- Существовал риск увольнения 50 000 медиков и закрытия более 300 больниц. Под угрозой оказались экстренная медицинская помощь, многопрофильные больницы, онкоцентры, госпитали ветеранов, большинство детских больниц, психиатрическая и туберкулезная службы. Всего этого мы не допустили. Не допустили, чтобы детские врачи уехали за границу и произошел катастрофический рост детской смертности. Или чтобы в ближайшие два года заболеваемость туберкулезом возросла на треть, - назвал еще одну заслугу Зеленский.

13. Большая стройка

Гордится глава государства "Большой стройкой", что "сшивает Украину дорогами и мостами".

- В этом году - это 4 тысячи километров дорог государственного значения, 2 тысячи - местного значения. 100 школ, 100 садов, 100 спортивных объектов, 210 приемных отделений с новейшим медицинским оборудованием. Когда мы озвучивали эти цифры в начале года, многие не верили. Но большинство из этих объектов уже готовы, и до конца года, как мы обещали, мы выполним весь этот план, - сказал Зеленский, умолчав при этом, что деньги на строительство дорог были взяты из так называемого "ковидного" фонда. То есть вместо того, чтобы останавливать пандемию, деньги закатывались в бетон.

1. Сохранить высокий бюджет для армии

Зеленский обещает, что в 2021-м и последующих годах финансирование ВСУ точно не уменьшится по сравнению с 2020 годом, по возможности будет увеличиваться.

2. Народовластие в каждый дом

Президент намерен советоваться с народом по важным вопросам. Готов проводить опросы хоть каждую неделю.

- Народовластие в Украине будет. Всесторонний доступ граждан к информации для принятия решения - будет, это обязанность государства. Люди должны влиять на актуальные вопросы и для своего региона, и для всей страны. Делать это раз в неделю, раз в месяц или раз в год. Сколько потребуется. Первый законопроект для народовластия готов и представлен мной, - заявил Владимир Зеленский.

3. Украине пообещали вакцину, которой нет

Здесь без дополнительных комментариев. Только прямая речь: - Мы уже обсудили с европейскими партнерами поставки в Украину вакцины (от коронавируса. - Авт.), как только она появится.

4. Новый сценарий для Крыма

Зеленский убежден, что его предшественник не на должном уровне поднимал на международной арене вопрос возвращения Крыма. Новый хозяин на Банковой имеет новое видение решения возвращения под суверенитет Украины аннексированного Россией полуострова.

- Мы ищем новые действенные инструменты для этого. Вернули вопрос Крыма в международную повестку дня. Мы создаем формат "Крымская платформа". Это координация международных усилий по защите прав крымчан и деоккупации полуострова. Я уже предметно обсудил эту инициативу с представителями Европейского союза, Великобритании, Канады, Турции и другими партнерами. Многие из них готовы присоединиться и принимать в ней активное участие, - сказал он. Также Зеленский в очередной раз пообещал, что на скамье подсудимых окажутся те, "кто без единого выстрела сдал Крым".

5. Амнистия будет, но не для всех

Реинтеграция Донбасса невозможна без проведения амнистии. Но Владимир Зеленский попросил экспертов и оппонентов не спекулировать на этом. Амнистия будет не дня всех.

- Страшное слово "амнистия" - не о всех и не об уходе от ответственности. А о миллионах наших граждан, на чьих руках нет крови и которые сейчас фактически сами находятся в заложниках у оккупанта. И им нужен четкий сигнал - не стоит бояться, достойное будущее - только с Украиной, - пояснил президент.

6. СЭЗ для Донбасса

Не дожидаясь ответа на один из пяти вопросов: поддерживаете ли вы создание в Донбассе свободной экономической зоны, президент Владимир Зеленский уже публично пообещал, что такая зона будет создана. Вот вам и народовластие.

- Уже сегодня на свободных территориях Донецкой и Луганской областей мы строим новый Донбасс. Современный, безопасный, зажиточный. Но чтобы сделать таким регион, который больше всего пострадал от российской агрессии, нужны особые экономические условия. Нам нужна Стратегия развития экономики Донецкой и Луганской областей, включающая налоговые и таможенные преференции, страхование военно-политических рисков для инвесторов, арбитраж по международным стандартам. Работа над ней уже началась, - сказал Зеленский.

7. Полная диджитализация

Уже в следующем году президент обещает полный "пейперлес" - не путать с названием белого пушистого зверька. Paperless - обмен документами в электронном формате.

- Наша цель на ближайшие годы - сто процентов государственных услуг онлайн. А на следующих президентских выборах граждане должны иметь возможность по желанию голосовать в интернете, - озвучил амбициозные планы Владимир Зеленский. - Также мы создаем уникальную в мире виртуальную экономическую зону "Дія.Сіті" со специальным налоговым, финансовым и правовым режимом. Этот проект обеспечит развитие креативного бизнеса и привлечение иностранных инвестиций.

8. Стратегия развития до 2030 года

Глава государства заявил, что правительство завершило полный аудит государства (обещал его провести еще до конца 2019 года). И на основании этих данный составит стратегию развития Украины на ближайшие 10 лет.

- Не два, три или пять лет. Довольно мерить развитие Украины политическими каденциями. Нам нужно четкое видение - куда и почему должна двигаться наша экономика к 2030 году. Знаю, что такая работа велась правительством. Поэтому вместе с результатами аудита нашего государства ждем презентацию экономических векторов Украины до 2030 года, - сказал Зеленский.

9. Высокие зарплаты врачам

Врачи, держите кулачки, чтобы следующее обещание президента материализовалось. Зеленский обещает повышение зарплат медикам.

- В 2021 году минимальная заработная плата врача должно быть 20-25 тыс. грн, медицинской сестры - 15 тыс. грн, младшего медицинского персонала - до 10-12 тыс. грн. Убежден, что следующими должны быть педагоги и наши ученые, - пообещал Владимир Зеленский.

10. "Большая стройка"-2

Местные выборы пройдут, а "Большое строительство" продолжится. Вот еще одно обещание президента Владимира Зеленского. Строить намерен масштабно:

- Кроме новых дорог, школ, садов и больниц, мы начнем реставрацию украинских замков, театров, музеев, объектов культурного и архитектурного наследия нашей Родины, а в каждом регионе страны должна быть большая современная спортивная арена. Каждая из них будет носить имя выдающегося украинского чемпиона.

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