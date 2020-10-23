Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.50
USD
28.28
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
23 октября 20, 11:09
Нардеп "Шайтан" попал на Донбассе под обстрел
оос
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Депутат от Слуги народа Алексей Леонов после визита в зону ООС считает, что "теперь мы точно знаем, какие существуют проблемы в зоне боевых действий"

Нардеп Алексей Леонов, который по призыву президента Владимира Зеленского вместе с сотней коллег из Слуги народа отправился на день на линию разграничения огня на Донбассе, пишет в Facebook, что оккупанты ежедневно нарушают перемирие. Около 10 дней назад он писал, что глава государства "выполнил обещание в начале каденции о прекращении огня".

Одесский нардеп рассказал, что по прибытию в зону ООС они разделились на группы по 10 человек. Сам он попал в 54-ю бригаду ВСУ, "отправился в наиболее опасную зону, где враг максимально близко (расстояние до противника около 130 метров)" и провел ночь с военными на позиции.

"За время пребывания по нашей позиции было выпущено 4 снаряда: два раза из подствольного гранатомета и два раза из РПГ. Военные говорят, что провокации происходят ежедневно", – сообщил Леонов, на бронежилете которого (вероятно, не своем) был позывной "Шайтан".

Уже несколько дней в ежедневной сводке ООС не пишут, что огонь противника "был неприцельным, не нес опасности, и потому наши войска огонь в ответ не открывали".

Свободная экономическая зона для Донбасса. КМИС выяснил, что думают украинцы – опрос. У Зеленского на примерах пояснили, кого поражать в правах при деоккупации.
liga.net
Ещё по теме:
Нардеп приобрел котедж в 700 кв. м. в Буковеле за $14 тыс.
Сепаратисты дважды нарушили перемирие на Донбассе
Противник начал укрепляться в сторону Водяного
Неизвестный ликвидировал российского оккупанта на Донбассе
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
COVID-19 унес жизни супругов-медиков. Остался 13-летний сын
noimageУкраина назвала причину остановки переговоров по Донбассу
noimageНа Донбассе за сутки пять нарушений
noimageНа Луганщине начали действовать новые режимные ограничения
noimageКоронавирус в Украине набирает ход: новый рекорд за сутки
Лента новостей