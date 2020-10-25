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Украина
25 октября 20, 08:26
В Украине стартовали местные выборы
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Местные выборы в Украине начались. Все подробности.

В воскресенье, 25 октября, в 8-00 в Украине официально начались местные выборы. Как сообщает Фраза, проголосовать можно до 20-00.

В выборах смогут принять участие более 28 миллионов граждан нашей страны.

Сегодня будут избраны областные и районные советы, а также советы и главы всех территориальных общин.

Киев сегодня выбирает мэра и городской совет.

Стоит напомнить, что будут выбирать 22 областных совета (без Донецкого и Луганского), а также 119 районных советов (без районных советов районов АР Крым и советов Горловского, Донецкого, Алчевского районов Донецкой области и советов Довжанского, Луганского, Ровеньковского и Кальмиусского районов Луганской области).

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Также в Кривом Роге, Кропивницком, Полтаве и Херсоне помимо выборов городских голов и советов состоятся выборы районных советов.

Кроме этого украинцам предложили ответить на пять вопросов от президента Владимира Зеленского.
Fraza.ua
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