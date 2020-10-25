Коронавирусом за сутки заболели 6 088 украинцев

В день местных выборов в Украине подтверждено 6 088 новых случаев заболевания. За время пандемии COVID-19 заболели 343 498 украинцев. Активных больных на данный момент 197 352, сообщается на карте СНБО.

С начала пандемии от осложнений в результате COVID-19 умерли 6 391человек (102 - за последние сутки), выздоровели – 141 508 (1 753 - за 24 часа). Больше всего заболевших – в Харьковской (+660), Хмельницкой (+437), Житомирской (+440) областях.

Динамика эпидемии в Киеве и областях:

Киев – 34 054 заболевших (359 за сутки);

Харьковская – 32 772 (660);

Львовская – 27 273 (405);

Одесская – 21 831 (340);

Черновицкая – 19 405 (289);

Тернопольская – 19 050 (201);

Ивано-Франковская – 18 292 (308);

Ровенская – 17 469 (212);

Киевская – 14 544 (297);

Хмельницкая – 13 300 (437);

Закарпатская – 12 972 (171);

Днепропетровская – 12 916 (231);

Волынская – 12 222 (213);

Житомирская – 12 188 (440);

Сумская – 10 403 (291);

Винницкая – 9244 (163);

Донецкая – 8508 (98);

Черкасская – 8034 (113);

Черниговская – 7900 (114);

Полтавская – 7876 (182);

Запорожская – 7972 (180);

Николаевская – 6935 (145);

Луганская – 3169 (86);

Херсонская – 3141 (80);

Кировоградская – 2028 (73).

Нет данных с временно оккупированного Крыма и Донбасса.

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По данным ВОЗ, за прошедшие сутки коронавирусом в мире заразилось рекордное число человек - 465,3 тысяч. Предыдущий максимум был зарегистрирован лишь накануне.

- Это рекордный суточный прирост заболевших COVID-19 за все время пандемии. Предыдущий максимум был зафиксирован накануне, 23 октября: тогда за день коронавирус выявили у 423,8 тыс. человек, - говорится в опубликованной информации ВОЗ.

По данным организации, в Европейском регионе ВОЗ за сутки было выявлено 221 898 новых случаев COVID-19. На втором месте - Северная и Южная Америка - 143 313 случаев, на третьем - Юго-Восточная Азия - 66 084.

В Украине накануне коронавирусом заболел мэр столицы Виталий Кличко. А телеведущая Лилия Ребрик сдала ПЦР-тест и описала процедуру как "не из приятных и кто тому же не из дешевых".