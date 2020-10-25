Коронавирусом за сутки заболели 6 088 украинцев

В день местных выборов в Украине подтверждено 6 088 новых случаев заболевания. За время пандемии COVID-19 заболели 343 498 украинцев. Активных больных на данный момент 197 352, сообщается на карте СНБО.
С начала пандемии от осложнений в результате COVID-19 умерли 6 391человек (102 - за последние сутки), выздоровели – 141 508 (1 753 - за 24 часа). Больше всего заболевших – в Харьковской (+660), Хмельницкой (+437), Житомирской (+440) областях.
Динамика эпидемии в Киеве и областях:
Киев – 34 054 заболевших (359 за сутки);
Харьковская – 32 772 (660);
Львовская – 27 273 (405);
Одесская – 21 831 (340);
Черновицкая – 19 405 (289);
Тернопольская – 19 050 (201);
Ивано-Франковская – 18 292 (308);
Ровенская – 17 469 (212);
Киевская – 14 544 (297);
Хмельницкая – 13 300 (437);
Закарпатская – 12 972 (171);
Днепропетровская – 12 916 (231);
Волынская – 12 222 (213);
Житомирская – 12 188 (440);
Сумская – 10 403 (291);
Винницкая – 9244 (163);
Донецкая – 8508 (98);
Черкасская – 8034 (113);
Черниговская – 7900 (114);
Полтавская – 7876 (182);
Запорожская – 7972 (180);
Николаевская – 6935 (145);
Луганская – 3169 (86);
Херсонская – 3141 (80);
Кировоградская – 2028 (73).
Нет данных с временно оккупированного Крыма и Донбасса.
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По данным ВОЗ, за прошедшие сутки коронавирусом в мире заразилось рекордное число человек - 465,3 тысяч. Предыдущий максимум был зарегистрирован лишь накануне.
- Это рекордный суточный прирост заболевших COVID-19 за все время пандемии. Предыдущий максимум был зафиксирован накануне, 23 октября: тогда за день коронавирус выявили у 423,8 тыс. человек, - говорится в опубликованной информации ВОЗ.
По данным организации, в Европейском регионе ВОЗ за сутки было выявлено 221 898 новых случаев COVID-19. На втором месте - Северная и Южная Америка - 143 313 случаев, на третьем - Юго-Восточная Азия - 66 084.
В Украине накануне коронавирусом заболел мэр столицы Виталий Кличко. А телеведущая Лилия Ребрик сдала ПЦР-тест и описала процедуру как "не из приятных и кто тому же не из дешевых".