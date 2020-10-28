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Новости
Украина
28 октября 20, 08:16
Украина по COVID-19 на седьмом месте в Европе и 22 в мире
скорая помощь
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Соседями Украины в европейском антирейтинге по заболевшим коронавирусом являются Германия и Бельгия

Соседями Украины в европейском антирейтинге по заболевшим коронавирусом являются Германия и Бельгия

Украина занимает седьмое место в Европе и 22-е в мире по числу выявленных заболевших коронавирусом за все время пандемии COVID-19. Об этом сообщает Worldometers.

В Европе Украина расположилась на седьмом месте с 365 601 выявленным заболевшим на вчерашнее утро. Шестой идет Германия (463 419), восьмой – Бельгия (333 718).

В лидерах –  Россия (1 547 774), Франция (1 198 695), Испания (1 174 916), Великобритания (917 575) и Италия (564 778).

В мировом антирейтинге Украина на 22 месте. На 21-м – Турция (366 208), на 23-м – Саудовская Аравия (345 631).

В топ-5 – США (9 038 030), Индия (7 988 853), Бразилия (5 440 903), Россия (1 547 774) и Франция (1 198 695).

Всего в мире выявили 44 234 933 заболевших (+459 020 за сутки), выздоровели 32 442 727 человек (+269 574), умерли 1 731 300 пациентов (+7028).

27 октября во Всемирной организации здравоохранения заявили, что за неделю смертность от COVID-19 в Европе выросла на 40%.

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liga.net
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