Несколько СМИ лишили аккредитации в Раде

Комитет Верховной Рады лишил аккредитации журналистов 19 изданий, в том числе Слідство.Інфо. После того, как Фейсбук-пост главного редактора проекта Анны Бабинец получил резонанс, депутатам пришлось объясняться.

Главный редактор Слідство.Інфо Анна Бабинец днем 28 октября написала на своей странице, что комитет Верховной Рады по свободе слова запретил их журналистам посещать парламент.

- Мы получили письмо от пресс-службы о том, что всех журналистов нашего агентства лишили аккредитации, поскольку мы не всесторонне освещаем работу Верховной Рады. Серьезно? Даже не знаю, с чего начать на счет всесторонности. Это наш проект "Посіпаки" о помощниках народных депутатов заставил ВР наконец начать обнародовать имена помощников, которые ранее были засекречены. Это наш фильм "Клуб книголюбів" рассказал о том, как продаются голоса в парламенте - отдельно или целыми фракциями. Это мы рассказали всем о купленном румынском гражданстве парламентария Александра Дубинского. Это мы нашли скрытую зарубежную недвижимость нардепов Палицы и Гереги. А недавно показали, как депутаты-богачи обращаются за денежной помощью из бюджета. Какой еще всесторонности вам надо? – возмутилась журналистка.

В комментариях отозвались и другие лишенные аккредитации известные издания. Журналист Алексей Мацука написал, что "Громадське телебачення Донбасу" направило в Раду свои материалы, но реакции не получило. Главный редактор НикВести Олег Деренюга отметил, что письмо от аппарата ВР им прислали в сентябре: "Мы им ответили. А сейчас я смотрю, оказывается, у них в бланке несуществующий емейл адрес".

На сайте Верховной Рады есть стенограмма заседания комитета по вопросам свободы слова, который возглавляет депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич. Оно прошло 20 октября. К депутатам обратилась руководитель пресс-службы Аппарата Верховной Рады Ирина Кармелюк. Она отметила, что у них аккредитованы более 3000 представителей СМИ и предложила лишить аккредитации журналистов 22 изданий, которые не освещают деятельность парламента. А именно:

POLITMARKET.INFO

mind.kiev.ua

Газета "патріот ПЛЮС патріот"

"ВД ПАНОРАМА"

"Правова інформатика"

"Ю-Контрол Медіа"

"Слідство. Інфо"

"АУРБ "ФАЛЬКОН"

"СТОП КОРУПЦІЇ ТВ"

"МСГК ІНФО"

"КОСАТКА МЕДІА"

"Журналісти проти корупції"

"Громадське телебачення Донбасу"

"Агентство промислової політики"

"ЧАС ПЕРШИХ"

"Доброволець України"

"Ник Вести"

"Схід та захід разом"

"Слово ПАТРІОТА"

"Життя Авто Євро Сили"

"Ветеранська правда"

"Руська Правда"

Все присутствующие четыре члена комитета проголосовали "за". Судя по стенограмме, это депутаты "Слуги народа" Евгений Брагар, Татьяна Цыба, Александр Санченко и Сергей Швец. Три издания позже прислали "доказательства" работы в Раде.

Татьяна Цыба объяснила ситуацию на своей странице в Фейсбук. О том, что в список попали "реальные, серьезные медиа" депутаты, по ее словам, узнали только сегодня. Это "наталкивает на мысль о том, что пресс-служба ВР или плохо выполнила свои обязанности по мониторингу, либо намеренно допустила попадание в список таких медиа".

- Еще раз извиняюсь и прошу понимания. Всем, кто случайно был лишен аккредитации, она будет быстро восстановлена, - заверила она.

Цыба призналась, что комитет не знакомился со списком, якобы чтобы депутатов не обвинили в ангажированности. Александр Санченко в комментариях к посту Бабинец написал, что оснований не доверять Аппарату ВР у него не было, а "зря".

- Поэтому, и я публично, и уверен мои коллеги присоединятся, сорганизуем, чтобы на очередное заседание Комитета пригласить представителей пресс-службы Аппарата и СМИ, которое вы представляете. А как мне сейчас видится, нас ввели в заблуждение. Что меня лично точно злит.

Руководитель пресс-службы Рады Ирина Кармелюк написала в комментариях к посту Бабинец, что они периодически направляют письма в редакции с просьбой предоставить материалы по освещению деятельности парламента.

- Из списка из 22 СМИ только три ответили и предоставили информацию… По состоянию на 28 октября аккредитовано 3000 журналистов, 512 изданий. Одновременно посещать пресс-центр могут только 120 с учетом карантинных ограничений. Думаю, что в течение года можно было бы собрать свои публикации и направить в пресс-службу. Тем СМИ, которые попали в список на лишение аккредитации, предлагаю все же прислать свои материалы, если они есть. Ситуацию всегда можно исправить.





В комментариях под постом Бабинец журналисты обсудили ситуацию и отметили, что Ирина Кармелюк работает в Раде "десятки лет" и должна была знать о деятельности Слідство.Інфо. Анна Бабинец ответила Кармелюк, что мониторинг СМИ – обязанность пресс-службы. И если их мониторинг не выявил публикаций Слидства.Инфо о парламенте за 2019-2020 год, то возможно в Раде пользуются интернетом "в режиме офлайн".