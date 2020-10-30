Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.30
USD
28.47
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
30 октября 20, 18:37
Громкое ДТП произошло в самом центре Киева (ВИДЕО)
ДТП
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Экс-сотрудник НКЦБФР пролетел через Майдан Независимости, сбив насмерть двух людей

Два человека погибли и еще несколько получили телесные повреждения в результате ДТП на Майдане Независимости в Киеве 30 октября. Как сообщает Главное управление полиции в Киеве, сообщение о ДТП поступило около 16:00.

Предварительно установлено, что водитель иномарки не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта, где находились люди. Врачи оказывают пострадавшим медицинскую помощь.

На месте работает следственно-оперативная группа, выясняя все обстоятельства и причины смертельного ДТП.

Сообщается, что за рулем был 66-летний мужчина, полиция проверяет его на предмет опьянения.

"Происшествие зарегистрировано надлежащим образом, проводятся первоочередные следственные действия, по результатам которых будет дана правовая квалификация данному событию", — уточняют правоохранители.


Судя по видео с места происшествия, водитель на джипе пересек площадь со стороны Аллеи Героев Небесной Сотни напрямик по пешеходной зоне под Стелой независимости, скатившись к проезжей части Крещатика по ступенькам.

Выехав к остановке транспорта на углу с улицей Городецкого, водитель сбил людей и врезался в стоявшие в пробке другие автомобили.

По данным издания "Страна.ua", водителем оказался Юрий Назаренко. Почти пять лет он работал в Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, занимался созданием IT-инфраструктуры в ведомстве, пока в 2014 году не был люстрирован. Был председателем коллегии Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, а также координировал работу предприятий в структуре комиссии и вопросы их бюджета.
Delo
Ещё по теме:
В Польше число пострадавших в ДТП с украинцами удвоилось
Погибла семья:Пьяный мужчина угнал авто и устроил ДТП. ВИДЕО
В Киеве при взрыве возле метро пострадали четыре человека
На Харьковщине полицейские попали в тройное ДТП
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Как Киеву решить новый конфликт с Будапештом?
noimageНа Донбассе погибли двое военных, двое ранены
noimageВ Украине больше 8 тысяч новых случаев COVID-19
Лента новостей