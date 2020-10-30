Громкое ДТП произошло в самом центре Киева (ВИДЕО)

Два человека погибли и еще несколько получили телесные повреждения в результате ДТП на Майдане Независимости в Киеве 30 октября. Как сообщает Главное управление полиции в Киеве, сообщение о ДТП поступило около 16:00.

Предварительно установлено, что водитель иномарки не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта, где находились люди. Врачи оказывают пострадавшим медицинскую помощь.

На месте работает следственно-оперативная группа, выясняя все обстоятельства и причины смертельного ДТП.

Сообщается, что за рулем был 66-летний мужчина, полиция проверяет его на предмет опьянения.

"Происшествие зарегистрировано надлежащим образом, проводятся первоочередные следственные действия, по результатам которых будет дана правовая квалификация данному событию", — уточняют правоохранители.





Судя по видео с места происшествия, водитель на джипе пересек площадь со стороны Аллеи Героев Небесной Сотни напрямик по пешеходной зоне под Стелой независимости, скатившись к проезжей части Крещатика по ступенькам.

Выехав к остановке транспорта на углу с улицей Городецкого, водитель сбил людей и врезался в стоявшие в пробке другие автомобили.

По данным издания "Страна.ua", водителем оказался Юрий Назаренко. Почти пять лет он работал в Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, занимался созданием IT-инфраструктуры в ведомстве, пока в 2014 году не был люстрирован. Был председателем коллегии Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, а также координировал работу предприятий в структуре комиссии и вопросы их бюджета.