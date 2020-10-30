Водитель потерял сознание перед ДТП на Майдане. Видео, фото

Патрульная полиция Киева опубликовала видео, которое объясняет, как внедорожник, устроивший смертельное ДТП 30 октября, оказался на пешеходной части Майдана. Машина двигалась со стороны Михайловской улицы. Миновав перекресток с Крещатиком, автомобиль переехал через ограничители-конусы, въехал на тротуар, чуть не сбив пешеходов, далее задел припаркованный автомобиль и какое-то время толкал его перед собой. Затем переехал аллею Героев Небесной сотни и дальше выехал на Майдан, где в итоге сбил людей.













То, что водитель внедорожника не контролировал ситуацию все это время, подтверждается его показаниями. Как сообщил замминистра МВД Антон Геращенко на своей странице в Фейсбук, водитель заявил, что незадолго до аварии потерял сознание. Также мужчина за рулем джипа сообщил, что недавно перенес операцию на сердце - стентирование.





- Полицией задержан водитель джипа Land Rover, 1954 г.р., который сегодня на Майдане допустил наезд и сбил насмерть двух пешеходов и нанёс травмы ещё четверым. Сам водитель после задержания дал показания, что он потерял сознание и утратил контроль за управлением автомобилем, - написал Геращенко.

У Юрия Назаренко, который был за рулем джипа, отбираются пробы крови и мочи для проверки факта не находился ли он под действием наркотических или лекарственных препаратов. Тест драгером на месте трагедии не показал наличие алкоголя в крови. Но более точные результаты даст анализ крови и мочи.









Следователями полиции Киева будет предъявлено подозрение по части 3 статьи 286 Криминального кодекса - нарушение правил дородного движения, которое повлекло за собой гибель двух и более человек.

Геращенко напомнил, что правила дорожного движения прямо запрещают управлять автомобилем человеку в состоянии болезни, а также под действием лекарств, которые могут снижать реакцию водителя.

- Если действительно этот водитель ранее перенёс операцию и плохо себя чувствовал - никто не мешал ему ездить на общественном транспорте, на такси или пользоваться услугами водителя. А так из за него две семьи сегодня потеряли навсегда родных и близких. А четверо ещё здоровых утром людей вынуждены лечиться в больницах, - отметил заместитель Авакова.

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В ДТП 30 октября на Майдане Незалежности погибли 2 человека, пострадали, по уточненным данным, четверо. Джип Range Rover, как видно на видео с камер наблюдения, въехал на площадь со стороны Аллеи Небесной сотни, которая является пешеходной. Машина на большой скорости проехала через пешеходную зону Майдана, "спрыгнула" со ступенек, врезалась в людей и, зацепив рекламный борд, протаранила несколько автомобилей. Погибли два человека, предварительно, обе женщины. Водитель - 66-летний Юрий Назаренко - задержан. Предварительно за рулем он был трезв.





Назаренко - чиновник со стажем. В правительстве Юрия Еханурова был заместителем министра Кабинета министров. В 2007 году был уволен тогдашним премьером Украины Виктором Януковичем в связи с переходом на другую работу.





