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Украина
12 ноября 20, 10:47
В МОЗ рассказали, что даст карантин выходного дня
карантин выходного дня
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Ограничение должны приостановить рост заболеваемости COVID-19, чтобы не допустить коллапса медицинской системы.
Ограничение должны приостановить рост заболеваемости COVID-19, чтобы не допустить коллапса медицинской системы.

Власти ожидают, что введение карантина выходного дня сможет затормозить распространение коронавируса, заявил в четверг, 12 ноября, глава Минздрава Максим Степанов.

Введенные ограничения, по его словам, должны показать результат за три недели.

"Результат, который мы ожидаем - это приостановление роста количества больных такими ураганным темпами, когда каждый день увеличивается на тысячи больных в сутки. Как следствие, увеличивается количество людей, которые госпитализируются, количество тяжелых больных", - сказал Степанов.

Он добавил, что больницы не смогут оказывать помощь больным в случае коллапса медсистемы из-за пандемии.

"Нам главное не допустить коллапса медицинской системы. Если он состоится, у нас будет 100% наполненность коек. В таком случае людям, которым нужна медицинская помощь в условиях больницы она не будет оказана", - сказал министр.


Напомним, карантин выходного дня вводят с 14 ноября. Новые ограничения будут действовать с 00:00 субботы до 00:00 воскресенья. На выходных будет запрещена работа развлекательных заведений, ресторанов, кафе, спортзалов и непродуктовых магазинов и ТРЦ.
Korrespondent
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