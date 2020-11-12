В МОЗ рассказали, что даст карантин выходного дня

Власти ожидают, что введение карантина выходного дня сможет затормозить распространение коронавируса, заявил в четверг, 12 ноября, глава Минздрава Максим Степанов.

Введенные ограничения, по его словам, должны показать результат за три недели.





"Результат, который мы ожидаем - это приостановление роста количества больных такими ураганным темпами, когда каждый день увеличивается на тысячи больных в сутки. Как следствие, увеличивается количество людей, которые госпитализируются, количество тяжелых больных", - сказал Степанов.





Он добавил, что больницы не смогут оказывать помощь больным в случае коллапса медсистемы из-за пандемии.





"Нам главное не допустить коллапса медицинской системы. Если он состоится, у нас будет 100% наполненность коек. В таком случае людям, которым нужна медицинская помощь в условиях больницы она не будет оказана", - сказал министр.









Напомним, карантин выходного дня вводят с 14 ноября. Новые ограничения будут действовать с 00:00 субботы до 00:00 воскресенья. На выходных будет запрещена работа развлекательных заведений, ресторанов, кафе, спортзалов и непродуктовых магазинов и ТРЦ.