Подоляк о "методе Зеленского" при принятии важных решений

Для того, чтобы принять решение по какому-либо важному вопросу, президент Украины обычно собирает нескольких человек с "конфликтными" представлениями. Владимир Зеленский слушает все стороны, модерирует встречу и получает 20 точек зрения, рассказал в интервью "Украинской правде" политтехнолог Банковой Михаил Подоляк.

Если президент не получил достаточное количество ответов или вопрос "сложный", то президент может провести несколько подобных встреч.

- На следующий день он может собрать еще раз, если вопрос сложный, еще раз послушать, увидеть изменения, которые произошли у того или иного человека, потому что он просит изучить глубже, - пояснил Подоляк.

На вопрос, если ли у президента Зеленского человек, у которого тот чаще всего просит совета, политтехнолог ответил отрицательно.

–Он (президент – ред.) формирует группу под конкретную тему. То есть, глава Офиса или первый помощник, они формируют группу под конкретную тему. Например, если мы разбираем энергетику. Понятно, что есть круг, который так или иначе касается парламентского соответствующего комитета, Кабинета министров, включая премьер-министра, или отраслевого министра. Ну и, например, главу Энергоатома или главу, условно говоря, Центрэнерго. То есть, тех госпредприятий, которые так или иначе влияют на энергетический баланс в стране, - сказал Подоляк.

Политтехнолог также отметил, что "пробуксовки" в реализации намеченных планов чаще всего в Украине начинаются на уровне исполнителей. Он выразил мнение, что менеджерами в стране часто становятся люди, которые "не соответствуют занимаемым должностям – и с точки зрения интеллектуального потенциала, и с точки зрения опыта работы, и с точки зрения готовности работы в кризисных ситуациях".

По словам Подоляка, Сергей Трофимов имел задачу, касающуюся коммуникаций с региональными органами власти - губернаторами.

- У нас, к сожалению, губернаторы были часто оторваны от реальности, не понимали состояние дел внутри своего региона. И, более того, они находились вне коммуникации с мэрами, где они работали. И это создавало нам большой белый шум негативный. А с другой стороны, мы постоянно сталкивались с каким-то саботажем на уровне мэров, - уверил Подоляк.

По его словам, даже когда в стране начали вводить антиковидные программы, позволявшие бы социально дистанциировать, правительство постоянно сталкивалось с конфликтами с мэрами.

- Они говорили: "А мы не понимаем, в чем суть этих мероприятий". И губернатор вместо того, чтобы приехать и получить четкие вводные, как он должен рассказывать, как оно должно работать на местах, этого не делал. То есть Сергей Владимирович, к сожалению, в какой-то момент просто вышел из темы региональной вертикали. Все, - подытожил политтехнолог.

Справка

Сергей Трофимов занимал должность первого заместителя главы Администрации президента с 21 мая 2019 года по 4 ноября 2020 года. . До этого с 2005 года работал в ООО "Студия Квартал 95", был исполнительным продюсером и концертным менеджером. Родился в 1983 году в Запорожье.