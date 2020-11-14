Новый рекорд – число заболевших COVID-19 превысило 12 000

За все время эпидемии в Украине зарегистрировано уже 525 176 заболевших COVID-19, 238 811 из них выздоровели, 9 508 – умерли

Вчера, 13 ноября, в Украине выявили 12 524 новых заболевших коронавирусной инфекцией (днем ранее – 11 787) – это новый рекорд. В скобках здесь и далее по тексту – данные за предыдущие сутки. Такую информацию опубликовал в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

Среди заболевших 474 (388) ребенка и 496 (555) медиков.

Госпитализировали 1525 (1587) заболевших.

Скончался 191 (172) пациент.

Выздоровели 4962 (6155) человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1053), Запорожской (805), Одесской (758), Харьковской (749) и Киевской (698) областях.





Статистика по регионам:





Киев - 49699 (+1053)

Винницкая - 13627 (+260)

Волынская - 18433 (+429)

Днепропетровск - 20535 (+626)

Донецкая - 16632 (+607)

Житомирская - 21597 (+459)

Закарпатская - 19214 (+382)

Запорожская - 17616 (+805)

Ивано-Франковская - 27417 (+593)

Киевская - 23801 (+698)

Кировоградская - 3572 (+71)

Луганская - 5080 (+140)

Львовская - 36561 (+561)

Николаевская - 11944 (+298)

Одесская - 32090 (+758)

Полтавская - 14800 (+473)

Ровенская - 24579 (+534)

Сумская - 17437 (+656)

Тернопольская - 23330 (+318)

Харьковская - 46886 (+749)

Херсонская - 6752 (+267)

Хмельницкая - 22450 (+496)

Черкасская - 12315 (+642)

Черновицкая - 27511 (+371)

Черниговская - 11298 (+278)





Днем ранее в Украине было почти 11,8 тысяч случаев коронавируса.

Официально за 13 ноября сделано 78 179 тестов (73 398). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 48 054 (46 813), по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 30 125 (26 585).

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За все время эпидемии в Украине зарегистрировано уже 525 176 заболевших COVID-19, 238 811 из них выздоровели, 9 508 – умерли.





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