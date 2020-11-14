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Новости
Украина
14 ноября 20, 09:00
Новый рекорд – число заболевших COVID-19 превысило 12 000
COVID-19
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За все время эпидемии в Украине зарегистрировано уже 525 176 заболевших COVID-19, 238 811 из них выздоровели, 9 508 – умерли

За все время эпидемии в Украине зарегистрировано уже 525 176 заболевших COVID-19, 238 811 из них выздоровели, 9 508 – умерли

Вчера, 13 ноября, в Украине выявили 12 524 новых заболевших коронавирусной инфекцией (днем ранее – 11 787) – это новый рекорд. В скобках здесь и далее по тексту – данные за предыдущие сутки. Такую информацию опубликовал в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

Среди заболевших 474 (388) ребенка и 496 (555) медиков.

Госпитализировали 1525 (1587) заболевших.

Скончался 191 (172) пациент.

Выздоровели 4962 (6155) человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1053), Запорожской (805), Одесской (758), Харьковской (749) и Киевской (698) областях.

Статистика по регионам:

Киев - 49699 (+1053)
Винницкая - 13627 (+260)
Волынская - 18433 (+429)
Днепропетровск - 20535 (+626)
Донецкая - 16632 (+607)
Житомирская - 21597 (+459)
Закарпатская - 19214 (+382)
Запорожская - 17616 (+805)
Ивано-Франковская - 27417 (+593)
Киевская - 23801 (+698)
Кировоградская - 3572 (+71)
Луганская - 5080 (+140)
Львовская - 36561 (+561)
Николаевская - 11944 (+298)
Одесская - 32090 (+758)
Полтавская - 14800 (+473)
Ровенская - 24579 (+534)
Сумская - 17437 (+656)
Тернопольская - 23330 (+318)
Харьковская - 46886 (+749)
Херсонская - 6752 (+267)
Хмельницкая - 22450 (+496)
Черкасская - 12315 (+642)
Черновицкая - 27511 (+371)
Черниговская - 11298 (+278)

Днем ранее в Украине было почти 11,8 тысяч случаев коронавируса.

Официально за 13 ноября сделано 78 179 тестов (73 398). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 48 054 (46 813), по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 30 125 (26 585).

Комаровский нашел способ, как отличить covid-19 от ОРВИ

За все время эпидемии в Украине зарегистрировано уже 525 176 заболевших COVID-19, 238 811 из них выздоровели, 9 508 – умерли.

Как с иммунитетом к COVID-19 у переболевших в начале пандемии. Ученые дали ответ. 

Медики также выяснили, повышают ли препараты "от давления" риски при COVID-19.
liga.net
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