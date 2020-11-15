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Новости
Украина
15 ноября 20, 09:10
Коронавирус в Украине: статистика за сутки
карантин
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За последние сутки в больницу попали 1227 человек, выздоровели - 2633 человека; сделали 44 505 тестирований.

В Украине в течение последних суток зафиксировали 10 681 новый случай коронавирусной инфекции, 95 инфицированных скончались, сообщает глава Минздрава Максим Степанов 15 ноября на своей странице в Facebook.

Как отметил министр, из числа новых больных 420 детей и 391 медицинский работник. Также за последние сутки в больницу попали 1227 человек, выздоровели - 2633 человека; сделали 44 505 тестирований.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за последние сутки зарегистрировано в Киеве (921), Запорожской (868), Харьковской (713), Одесской (692) и Киевской (692) областях.

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Количество заболеваний по областям Украины:

  • Киев - 50620 случаев;
  • Винницкая область - 13 844 случая;
  • Волынская область - 18 676 случаев;
  • Днепропетровская область - 21222 случаи;
  • Донецкая область - 16983 случаи;
  • Житомирская область - 22 225 случаев;
  • Закарпатская область - 19 384 случая;
  • Запорожская область - 18 484 случая;
  • Ивано-Франковская область - 27 986 случаев;
  • Киевская область - 24493 случаи;
  • Кировоградская область - 3651 случай;
  • Луганская область - 5147 случаев;
  • Львовская область - 36 894 случая;
  • Николаевская область - 12 340 случаев;
  • Одесская область - 32782 случаи;
  • Полтавская область - 14 966 случаев;
  • Ровенская область - 24 969 случаев;
  • Сумская область - 17 859 случаев;
  • Тернопольская область - 23 555 случаев;
  • Харьковская область - 47 599 случаев;
  • Херсонская область - 6967 случаев;
  • Хмельницкая область - 22 879 случаев;
  • Черкасская область - 12 996 случаев;
  • Черновицкая область - 27 917 случаев;
  • Черниговская область - 11 419 случаев.

14 ноября в Украине начал действовать карантин выходного дня, решение о введении которого в правительстве приняли в начале недели.

Карантин выходного предварительно продлится до 30 ноября, с 00.00 часов субботы до 00.00 часов понедельника.
Korrespondent
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