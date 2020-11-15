Коронавирус в Украине: статистика за сутки

В Украине в течение последних суток зафиксировали 10 681 новый случай коронавирусной инфекции, 95 инфицированных скончались, сообщает глава Минздрава Максим Степанов 15 ноября на своей странице в Facebook.
Как отметил министр, из числа новых больных 420 детей и 391 медицинский работник. Также за последние сутки в больницу попали 1227 человек, выздоровели - 2633 человека; сделали 44 505 тестирований.
Наибольшее количество подтвержденных случаев за последние сутки зарегистрировано в Киеве (921), Запорожской (868), Харьковской (713), Одесской (692) и Киевской (692) областях.
Пандемия COVID. Почему прием антибиотиков опасен
Количество заболеваний по областям Украины:
- Киев - 50620 случаев;
- Винницкая область - 13 844 случая;
- Волынская область - 18 676 случаев;
- Днепропетровская область - 21222 случаи;
- Донецкая область - 16983 случаи;
- Житомирская область - 22 225 случаев;
- Закарпатская область - 19 384 случая;
- Запорожская область - 18 484 случая;
- Ивано-Франковская область - 27 986 случаев;
- Киевская область - 24493 случаи;
- Кировоградская область - 3651 случай;
- Луганская область - 5147 случаев;
- Львовская область - 36 894 случая;
- Николаевская область - 12 340 случаев;
- Одесская область - 32782 случаи;
- Полтавская область - 14 966 случаев;
- Ровенская область - 24 969 случаев;
- Сумская область - 17 859 случаев;
- Тернопольская область - 23 555 случаев;
- Харьковская область - 47 599 случаев;
- Херсонская область - 6967 случаев;
- Хмельницкая область - 22 879 случаев;
- Черкасская область - 12 996 случаев;
- Черновицкая область - 27 917 случаев;
- Черниговская область - 11 419 случаев.
14 ноября в Украине начал действовать карантин выходного дня, решение о введении которого в правительстве приняли в начале недели.
Карантин выходного предварительно продлится до 30 ноября, с 00.00 часов субботы до 00.00 часов понедельника.