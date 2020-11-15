В понедельник будет снежно и морозно. Возможна гололедица

В понедельник, 16 ноября, в восточной части Украины будет снежно. Температура опустился до 5 градусов мороза, на дорогах местами ожидается гололедица. Как сообщили в Укргидрометцентре, мокрый снег и дождь ожидается в Сумской, Черниговской, Запорожской областях и в центре. Температура воздуха в этих регионах в течение суток будет варьироваться от +4 до -2 градусов по Цельсию.

На остальной территории страны - без существенных осадков. Местами ожидается туман. Температура воздуха ночью будет составлять от 0 до 5 градусов тепла, днем ​​2-7 градуса тепла. На западе страны и юге Одесской области - до 9 градусов тепла..

В Киеве и Киевской области в понедельник - без существенных осадков. Температура в течение суток 2-4 градуса тепла. По области ночью 0-5 градусов тепла, днем – ​2- 5 градуса выше нуля.

15 ноября Сумскую область накрыло снегом. Обрадованные дети начали лепить снеговиков, а взрослым пришлось очищать дороги и машины от снежной "подушки".