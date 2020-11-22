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Новости
Украина
22 ноября 20, 11:21
Второй тур местных выборов в Украине: где голосуют и за кого
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Все, что нужно знать о повторном голосовании на мэрских выборах.

22 ноября в Украине проходит повторное голосование на местных выборах. Мэров избирают в 11 территориальных общинах в девяти регионах. Также в 15 регионах сегодня проходит повторное голосование по выборам депутатов 47 местных советов: трех депутатов – в два городских совета, 20 депутатов – в 13 поселковых совета, 43 депутатов – в 32 сельских совета.

Как правило, результаты голосования должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 27 ноября.

Повторное голосование сегодня проходит в таких городах:

  • - Днепр. Кандидаты на должность – Загид Краснов (выдвинут местной организацией партии "Гражданская сила") и Борис Филатов (выдвинут местной организацией политической партии "Предложение");

  • - Никополь (Днепропетровская область). Кандидаты – Руслан Олейник ( "Слуга народа") и Александр Саюк ("За майбутнє");

  • - Славянск (Донецкая область). Кандидаты – Вадим Лях ("Оппозиционный блок") и Павел Придворов ("Оппозиционная платформа – За жизнь");

  • - Ужгород. Кандидаты – Богдан Андреев (самовыдвиженец) и Виктор Щадей ("Слуга народа");

  • - Бердянск (Запорожская область). Кандидаты – Валерий Баранов ("За майбутнє") и Александр Свидло ("Оппозиционная платформа – За жизнь");

  • - Дрогобыч (Львовская область). Кандидаты – Андрей Веселый (самовыдвиженец) и Тарас Кучма (самовыдвиженец);

  • - Львов. Кандидаты – Андрей Садовый ("Самопоміч") и Олег Синютка ( "Европейская солидарность");

  • - Николаев. Кандидаты – Александр Сенкевич ("Пропозиція") и Владислав Чайка ("Оппозиционная платформа – За жизнь");

  • - Полтава. Кандидаты – Сергей Иващенко ("Слуга народа") и Александр Мамай ("За майбутнє");

  • - Ровно. Кандидаты – Александр Третьяк ("Европейская Солидарность") и Виктор Шаркизян ( "Ровно вместе");

  • - Черкассы. Кандидаты – Анатолий Бондаренко ( "За майбутнє") и Виктор Евпак ("Голос").

Местные выборы в В Украине состоялись 25 октября. Граждане голосовали за новых городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Впервые выборы прошли по новому Избирательному кодексу, который предусматривает пропорциональную систему с открытыми списками.

15 ноября прошел второй тур местных выборов в 7 городах Украины. Новых мэров избрали в в Луцке (Волынская область), Краматорске (Донецкая область), Украинке (Киевская область), Одессе, Сумах, Херсоне и Каменец-Подольском (Хмельницкая область).
kp.ua
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